A Ternate due giorni di calcio dedicati ai bambini

Ternate si prepara a un lungo fine settimana di sport tutti dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. La Asd Ternatese Calcio organizza infatti due trofei che vedono sfidarsi tra sabato 16 e domenica 17 settembre un totale di 18 squadre di “pulcini” (i piccoli calciatori nati nel 2013) provenienti da Lombardia e Piemonte.

Trofeo Terra dei 2 Laghi

La prima competizione in programma per sabato 16 settembre è il Trofeo Terra dei 2 Laghi. Sul campo si sfidano 10 società (Baveno, Briga novarese, San Michele, Città di Cossato, Ternatese, Gaglianico, Gozzano, Accademia Bodio, Valcuviana, Accademia Varese) per un totale di oltre 140 bambini.

Le squadre sono premiate dai sindaci e dai rappresentanti delle amministrazioni comunali di tutti i paesi che compongono la Terra dei Due Laghi – Comunità europea dello sport 2024 (Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate), i clown dell’associazione I Colori del Sorriso, Walter Sinapi del Coni, Orgoglio Varese e Aces Europe. L’evento di sabato è il primo trofeo che gli organizzatori insieme al Comune di Ternate hanno scelto di intitolare alla nuova Comunità dello sport.

Trofeo Trinità rossoblu

Domenica 17 settembre è invece il momento della seconda edizione del Trofeo Trinità rossoblu. Alla competizione partecipano otto squadre (Briga novarese, Accademia Visconti, Ternatese, Canegrate, Verbania, Bosto, Gavirate, Jeraghese). A premiare i piccoli giocatori sono il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli e il vice sindaco e assessore allo sport Renato Pannullo.

In campo anche i maestri della griglia dalla Sardegna

Durante tutto il fine settimana, al campo sportivo di Ternate si può inoltre gustare il maialetto sardo arrosto cucinato dai fratelli Musiu: premiati migliori grigliatori 2023-24 e in arrivo direttamente dalla Sardegna. Per i tavoli la prenotazione è obbligatoria al numero 3454792330, oppure all’indirizzo mail Ternatese2013@gmail.com.