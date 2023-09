A Ternate un corso per imparare a gustare il vino

Sono aperte le iscrizioni per Wine not?, l’evento organizzato dalle biblioteche di Mercallo e Ternate per imparare a gustare il vino. Il corso si sviluppa in quattro serate di degustazione sotto la guida di un sommelier professionista a Villa Leonardi a Ternate il 5, 12, 19 e 26 ottobre alle 21.

La partecipazione al corso è aperta a tutti fino a un massimo di 20 persone. Il costo dell’iscrizione è di 90 euro. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via mail all’indirizzo biblioteca@comune.mercallo.it, oppure per telefono al numero 0331968104 interno 9.