A Travedona il corso di primo soccorso della Sos dei Laghi

Il corso di primo soccorso della Sos dei Laghi si presenta con un doppio appuntamento in programma a Travedona Monate per martedì 12 e giovedì 14 settembre.

Nella sede in via Don Carlo Gnocchi 54 l’associazione di volontariato attiva sul territorio del Varesotto con servizi secondari e servizi d’emergenza ospedalieri proporrà a interessati e futuri partecipanti la ventinovesima edizione del corso di primo soccorso da 120 ore complessive certificato da Regione Lombardia.

«Ci aspettiamo anche quest’anno un’importante partecipazione, quando si tratta di sicurezza i volontari non bastano mai» commenta il presidente Gianluca Giarola.

«L’opportunità di fare volontariato è molto utile non solo per la collettività ma anche per il singolo che mette in pratica gli insegnamenti del corso. Insegnamenti validi ogni giorno per poter affrontare un’emergenza o un soccorso, a partire dal riconoscimento stesso di un’emergenza, come un infarto o un ictus».

Il corso è gratuito, spiega l’associazione, e avrà inizio il 3 ottobre per poi proseguire di settimana in settimana ogni martedì e giovedì.

«Inoltre – conclude il presidente Giarola -, insieme a Leva civica lombarda proponiamo una partecipazione al Servizio Civile Universale per i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono fare quest’esperienza. Anche questa è un’iniziativa che solitamente riscontra un buon seguito: attualmente abbiamo una decina di ragazzi che stanno collaborando con noi e di questo non possiamo che esserne orgogliosi».