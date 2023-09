Al Gaggetto di Laveno due giorni di sport

Un weekend a tutto sport per Laveno Mombello. Sabato 9 e domenica 10 settembre il Gaggetto ospiterà una serie di eventi organizzati dalle associazioni sportive locali. Un mix di sport, musica, e divertimento dedicato a tutti.

Il programma di sabato 9 settembre al Gaggetto di Laveno

Dalle 10

Torneo Beach Bocce: Un’opportunità per mostrare le tue abilità nel gioco delle bocce sulla sabbia.

Dalle 14

Torneo Beach Soccer: Il calcio sulla spiaggia promette azione e divertimento per tutti i partecipanti.

Torneo 3 vs 3 di Minibasket: I giovani aspiranti cestisti si sfideranno in questa emozionante competizione.

Esibizione di Ginnastica: Una dimostrazione di agilità e forza da parte di talentuosi ginnasti locali.

Staffetta a Squadre di Corsa: Un evento che metterà alla prova la velocità e la coordinazione delle squadre partecipanti.

Tutto il giorno

Minicircuito MTB: Per gli amanti delle due ruote, un percorso non impegnativo ma divertente per le mountain bike.

Slackline: Un’opportunità per mettere alla prova il tuo equilibrio e la tua destrezza.

Remergometro: Una sfida di resistenza sulla macchina per il remo.

Dalle 18

DJ Set a cura di Reflex Staff: Musica per accompagnare l’intera giornata.

Domenica 10 settembre al Gaggetto di Laveno

Dalle ore 10

Demo Beach Volley: Mostrando destrezza e agilità nella sabbia, i partecipanti si sfideranno a beach volley.

Tour in Mountain Bike: Un’escursione non impegnativa di 15/20 km adatta a tutti gli appassionati di mountain bike.

E per i più piccoli, ci saranno attività speciali: Caccia al Tesoro con l’Associazione “Le Farfalle Lilla”: Un’avventura emozionante per i giovani cercatori di tesori. Con i Bambini sul Lago: Letture animate e attività motorie per bambini di tutte le età, insieme ai loro genitori.

Dalle 14

Torneo Beach Volley Laveno Summer Cup: Un torneo dedicato ai giovani talenti del beach volley.

Corsa/Camminata: Un’opportunità per una passeggiata o una corsa sulle sponde del lago.

Torneo Remergometro: Una competizione di resistenza sulla macchina da remo.

Intera giornata

Torneo 3 vs 3 Giovani: I giovani talenti si sfideranno in un emozionante torneo.

Slackline: Un’opportunità per i giovani di mettere alla prova il proprio equilibrio.

Remergometro: Una sfida di resistenza sulla macchina per il remo.