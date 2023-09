Al supermercato a Malnate col machete: aggredisce i carabinieri e scattano le manette

“Mi scuso per quello che ho fatto, avevo bevuto”. Coltello e machete in tasca, con 22 grammi di hascisc, oltre a quello trovato in casa. Ma non solo: mentre era in un supermercato, ubriaco e molesto, all’arrivo dei carabinieri ha aggredito i militari, li ha minacciati di morte ed è stato arrestato.

L’uomo, 29 anni, è originario di Como ma vive a Malnate. L’arresto è avvenuto nella sera di lunedì, attorno alle 20.30 per resistenza a pubblico ufficiale nei pressi della Coop a cui è seguita una perquisizione domiciliare dopo che al sospettato sono stati trovati gli stupefacenti. L’uomo, disoccupato, ha raccontato di avere avuto un passato legato ad abuso di alcolici e di fare uso abituale di hascisc e su di lui grava anche una condanna a nove mesi con messa alla prova per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il coltello? “L’avevo per difesa personale, così come il machete”.

L’imputato, che ha alle spalle anche condanne per detenzione di droga è stato messo all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mente il pubblico ministero aveva chiesto i domiciliari.