Avviamenti alla selezione negli enti pubblici, modificate le procedure

Con Determina Dirigenziale di Regione Lombardia n. 5031/2021 e decreto n. 12378 del 22/08/2023 “Approvazione delle linee guida per l’avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale ai sensi dell’art. 16 l. 56/87” sono state modificate le procedure di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87.

Da lunedì 11 settembre 2023 la gestione della procedura sarà totalmente informatizzata in tutte le sue fasi:

presentazione dell’istanza da parte della Pubblica Amministrazione; presentazione delle candidature da parte dei cittadini interessati; espletamento della fase istruttoria dei Centri per l’Impiego; redazione e pubblicazione delle graduatorie.

Il sistema operativo informatico regionale a supporto dell’espletamento delle procedure è il Sistema Informativo Unico Lavoro (SIUL). La Pubblica Amministrazione per poter procedere alla presentazione dell’istanza dovrà registrarsi/profilarsi sul portale dedicato. Il cittadino per accedere al sistema informatico e poter presentare la candidatura, dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di CIE (Carta identità elettronica) o di CNS (Carta nazionale dei servizi).

I nuovi criteri per l’attribuzione dei punteggi terranno conto della situazione economica equivalente (ISEE) e della data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Regione Lombardia pubblicherà i manuali per supportare la Pubblica Amministrazione ed i cittadini nell’accesso al sistema informatico. Ulteriori informazioni di dettaglio saranno pubblicate a breve sulla pagina istituzionale del sito della Provincia di Varese: http://www.provincia.va.it/code/23335/Avviamenti-negli-Enti-Pubblici