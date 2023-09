Bambino investito sulle strisce pedonali a Gallarate, è in ospedale a Legnano

È ferito ma non in pericolo di vita il bambino di 7 anni investito giovedì mattina in viale Lombardia a Gallarate. Un incidente che ha preoccupato molti, soprattutto chi ha assistito alle fasi dei soccorsi sul viale nella periferia tra Sciarè e Cedrate.

Il bambino era accompagnato dalla madre, si stava recando a scuola alla primaria di via Somalia a Sciarè: l’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali proprio all’altezza della confluenza di via Somalia sul viale (nella foto di apertura, generica e d’archivio), a ridosso della palestra e del cinema multisala.

L’automobilista che ha investito il bambino (la madre non è stata coinvolta direttamente) si è fermato immediatamente per prestare soccorso. La ricostruzione esatta della dinamica è al vaglio della Polizia Locale. Dopo il primo monitoraggio, il bambino è in buone condizioni, per quanto ferito.

Come altri assi a doppia carreggiata (via Schuster e via Carlo Noè), viale Lombardia è stato al centro di diversi incidenti gravi: si ricorda in particolare l’investimento di una giovane donna, deceduta dopo quasi un mese di ricovero in ospedale, a inizio 2019, ma ci sono stati vari episodi anche recenti.