Basket Uisp, conto alla rovescia con numeri strabilianti

NOTIZIARIO UISP del 20 settembre 2023

BASKET – Iscrizione chiuse con risultati strabilianti

.

Si sono chiuse le iscrizioni ai campionati senior di pallacanestro organizzati dalla Uisp Varese e la macchina organizzativa (composta da Bianchi Stefano, Favretto Lorenzo, Giacobbo Monica e Vagaggini Renato, oltre che da tutte le persone che lavorano in sede Uisp Varese) si prepara a partire per la sua diciannovesima stagione.

Ed ora, il 30 settembre, scadrà il termine per iscrivere le squadre Under: «Prevediamo grossi numeri come adesioni – dice Vagaggini – dalle 90 formazioni dello scorso anno, potremmo anche arrivare a quota 100». E il tutto a conferma del livello qualitativo dei campionati: lo scorso ben due squadre “under” di Varese divennero Campioni d’Italia di categoria.

A fine ottobre si attendono le iscrizioni per il minibasket, sia maschile che femminile. «Lo scorso anno si iscrissero ben 193 formazioni ai tutti i campionati di Varese – conclude Vagaggini – il sogno di raggiungere quest’anno quota 200 non è un’utopia». Per seguire i tornei Uisp: https://basketvarese.sportinthezone.it.

VELA – Soffia un buon vento su VelaGranda: via alla stagione dei corsi

Non solo vela, ma anche tanto divertimento, voglia di condividere e di stare insieme. Forti di questi valori che caratterizzano Uisp, VelaGranda sabato scorso ha organizzato il tradizionale party di inizio anno sportivo. Un’occasione per ricordare qualche bella giornata estiva trascorsa con il vento in poppa e pianificare la stagione autunno-inverno che sarà, come tradizione, caratterizzata dai corsi di vela e promozione sportiva. Ma sopratutto, come ha ribadito Pierluigi Mascetti, presidente di VelaGranda, «il Club offre la possibilità di praticare lo sport della vela in tutte le stagioni».

Da qui l’invito di trovarsi come sempre ogni martedì sera alle 21:00 nella sede di VelaGranda di via Amendola 11 a Masnago (Varese) per fare due chiacchiere, bere qualcosa insieme e mettersi d’accorso sulle prossime uscite. L’autunno arriva accompagnato da un vento favorevole per VelaGranda, associazione sportiva di avvicinamento alla vela che vuole rendere questo sport, spesso appannaggio di pochi, davvero per tutti. Alla festa hanno partecipato anche Rita Di Toro, presidente Uisp Varese, e Roberto Daverio di “Malawi nel cuore”, associazione che VelaGranda supporta nelle diverse iniziative.

GIORNATA DELL’ASSOCIAZIONISMO – Uisp lancia “Matti per il calcio”

Giovedì 28 settembre, a Roma, si terrà l’evento centrale della Giornata dell’associazionismo promossa dalla Consulta associazioni di promozione sociale del Forum nazionale del terzo settore. L’appuntamento è nell’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre, a Testaccio in Via Aldo Manuzio 68L, dalle 9.30 alle 16.30.

L’iniziativa dal titolo “Siamo valore sociale. Il ruolo delle APS per la partecipazione e per una società inclusiva e sostenibile” rappresenta la prima edizione di un appuntamento che diventerà costante negli anni.

All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore, studiosi e ricercatori, tra cui il presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce, che interverrà nel panel pomeridiano, alle 14.40, su terzo settore tra riforma e adempimenti. In coincidenza con la Giornata nazionale, l’Uisp lancia “Matti per il Calcio”, rassegna nazionale dei Centri di salute mentale di tutta Italia, che si terrà a Rimini dal 28 al 30 settembre.