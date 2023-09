Bernocchi e Tre Valli, chiudono anche due caselli del’autostrada A8 Milano-Varese

Due gare ciclistiche di primo piano nel calendario internazionale – la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine – impongono limitazioni al transito di alcune uscite dell’autostrada A8 Milano-Varese.

Al di là di quanto accade sulle strade ordinarie (qui tutte le info) rispetto alla rete autostradale sono previsti i seguenti provvedimenti di chiusura:

–lunedì 2 ottobre, dalle 10:30 alle 14:30, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000;

–martedì 3 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.