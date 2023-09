Caronnese in campo per la prima gara casalinga ufficiale

Dopo l’1 a 1 in casa della Cisanese la scorsa domenica, la Caronnese scende in campo domani per il secondo turno di Coppa Italia, al comunale di Corso della Vittoria. Avversaria della squadra di mister Gatti sarà la Vertovese.

Roberto Gatti: “Sarà una partita impegnativa, ma vogliamo vincerla”

Roberto Gatti è pronto per i secondi 90 minuti della stagione, in attesa dell’inizio del campionato fissato per domenica 10 settembre: «Domani siamo chiamati alla seconda partita della stagione – sono le parole del mister – un match importante. Il nostro obiettivo è quello di andare avanti in Coppa Italia, per cui l’imperativo è vincere. La Vertovese ha tanti giocatori di categoria superiore che sicuramente ci daranno filo da torcere. Sarà una partita impegnativa».

Gl avversari

La Vertovese, squadra del girone B del campionato di Eccellenza, arriva a Caronno Pertusella dopo aver riposato la scorsa domenica in Coppa Italia, ed è pronta per la sua prima partita ufficiale. Tanti acquisti nel mercato estivo che l’hanno rinforzata nei vari reparti. Tra i pali spicca Roberto Gherardi, ex giocatore rossoblù nella stagione 2017/2018.

I convocati

Portieri: Mattia Paloschi, Alessandro Toniutti, Francesco Quintiero.

Difensori: Alessandro Curci, Alessio Fabbrucci, Andrea Galletti, Silvio Mariani, Gabriele Napoli, Marian Puka, Boubacar Sakho.

Centrocampisti: Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Papa Bakary Diatta, Marco Morlandi, Zibert Urban.

Attaccanti: Federico Corno, Fabio Lorusso, Christian Provenzano, Leonardo Zoppi.