Un patrimonio per tutti: al castello di Somma visite guidate anche per non udenti e non vedenti

Un fine settimana dedicato all’inclusività quello previsto il prossimo 7 e 8 ottobre 2023 al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo con le visite guidate gratuite organizzate in collaborazione con la Fondazione Visconti di San Vito Onlus, l’Associazione Fedora e l’Associazione UIC Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Varese.

È la dottoressa Cristina Pasquino, presidente UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) Varese, a spiegare le finalità della giornata. «Ringrazio l’amministrazione e gli operatori per questa possibilità e un ringraziamento speciale a Cristina Bertacchi per la disponibilità del Castello che si dimostra una realtà attenta e interessata all’inclusività. L’idea è di creare una esperienza nuova finalizzata a includere le persone con disabilità visiva, cecità o ipovisione, sottolineando soprattutto le nostre potenzialità al di là dei nostri limiti, il tutto per creare uno scambio e una relazione fra vedenti e non vedenti».

Il percorso di visita per non vedenti sarà accessibile anche alle persone normodotate, che potranno così sperimentare una esperienza inedita.

«Il percorso al buio – spiega Antonio Ramponi, vicepresidente UIC – sarà l’occasione per sperimentare una visita prestando attenzione ai sensi, poiché gli ospiti saranno dotati di una mascherina che li renderà completamente non vedenti e del bastone con cui faranno un percorso all’interno del Castello antico e poi potranno fare esperienza tattile scoprendo alcuni oggetti presenti in Castello».

«Una delle finalità del progetto “Ieri, Oggi, Domani: il percorso dell’arte sommese” – commenta Donata Valenti, assessore alla Cultura – è rendere più accessibili i luoghi che custodiscono il patrimonio artistico e culturale della nostra città. Al fine di valorizzare e promuovere uno dei luoghi più amati e conosciuti di Somma si è scelto di rendere accessibile il Castello attraverso due eventi dedicati in maniera specifica alle persone con disabilità uditive e visive, con l’intento di sensibilizzare tutta la cittadinanza all’inclusività».

La giornata di visite inclusive è una delle proposte e attività ree possibili da un finanziamento (da bando ministeriale) che ha moltiplicato la possibilità di interventi.

«Siamo in dirittura d’arrivo – aggiunge Francesco Calò, assessore al Turismo – con gli eventi del Bando Ministeriale che ci ha consentito di promuovere il nostro patrimonio artistico e culturale con la realizzazione con l’organizzazione di eventi destinati a diverse fasce d’età, con un risvolto turistico nazionale e internazionale grazie anche alla dotazione di audioguide in inglese e francese per il Castello Visconti di San Vito e alla bellezza dei murales realizzati da Refreshink e Ravo».

«Vi porto i saluti anche di Salvatore Mordenti referente della commissione “città accessibile” – chiosa Stefano Aliprandini, assessore alle Politiche Sociali – la commissione è nata proprio per supportare la amministrazione con proposte e sollecitazioni a migliorare la realizzazione di opere ed eventi destinate a tutti con un intento inclusivo».

«Sono felice di questa iniziativa – sottolinea Cristina Bertacchi, segretaria della Fondazione Visconti di San Vito – e della possibilità di ospitare in castello non udenti e non vedenti aiutandoci a imparare linguaggi nuovi e inclusivi. Un grazie all’amministrazione comunale per la costante attenzione alle politiche sociali e inclusive».