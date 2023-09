Doppio appuntamento con “Interpretando Suoni e Luoghi” a Brezzo di Bedero

Doppio concerto nel fine settimana per la rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” sul territorio della Comunità Montana delle Valli del Verbano, promotrice della stagione insieme a Comunità Montana del Piambello.

Sabato 16 e domenica 17 settembre alle ore 17.30 a Brezzo di Bedero in Via Baumgartner 10 presso Casa Paolo, spazio dedicato alla musica e ad iniziative culturali del Comune.

L’associazione PianoFriends presenta i giovani talenti del pianoforte partecipanti alla maserclass del Maestro Vsevolod Dvorkin, che si esibiranno in un omaggio a Rachmaninov, a 150 anni dalla nascita, con l’esecuzione di brani del celebre compositore, eseguiti dagli allievi Carlotta Galli, Giacomo Corbetta, Giorgio Colleoni, Matteo Pinna nella giornata di sabato ed Emanuele Caporali, Antonio Gusmaroli, Massimo Urban e XIng Chang domenica pomeriggio.

In entrambi i concerti ci sarà la partecipazione straordinaria di Dvorkin stesso, che eseguirà la Sonata n.2 op. 36 di Rachmaninov.

Dopo il suo debutto a 14 anni con la Ulianovsk Symphony Orchestra, il pianista russo Vsevolod Dvorkin si è esibito in tutto il mondo, riconosciuto oggi come un interprete intelligente e di grande cultura, padrone di una strabiliante tecnica pianistica e di “capacità musicali sublimi, vastissima tavolozza timbrica”. Musicista che padroneggia un repertorio vastissimo, ha negli anni approfondito il repertorio Romantico, suonando per i più importanti enti concertistici quali la Società dei Concerti di Milano, il Festival giapponese Music in Style, la stagione del Ofunam della città del Messico, l’Autunno Musicale di Como, esibendosi con orchestre quali la Sinfonica di Mosca, la Filarmonica di Udine, la Stabile di Bergamo, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestra Nazionale della Bielorussia, l’Orchestra Filarmonica de la UNAM (Messico). Appassionato didatta, è insegnante presso l’Accademia Europea di Musica di Erba e l’Accademia del Talento di Desio, e vanta tra i suoi studenti giovani concertisti e vincitori di concorsi internazionali.

Pianofriends è un’Associazione Culturale fondata nel 2009 che organizza eventi per educare, promuovere ed avviare giovani talenti all’arte della tastiera. Tutte le risorse di tempo, energie e denaro, servono per raggiungere questo obiettivo, diretta dal maestro Vincenzo Balzani, che nel corso della sua carriera ha effettuato tournée in tutto il mondo e si è esibito per prestigiosi teatri e celebri festival italiani come solista con orchestra e in formazioni cameristiche ed in qualità E’ regolarmente invitato a far parte di giurie di concorsi internazionali e a tenere masterclass, conferenze in tutto il mondo. Da tempo unisce all’attività concertistica e didattica quella organizzativa.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito.