È morto il boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro

Il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro è morto nell’ospedale dell’Aquila dopo una lunga agonia.

Era stato arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza. Aveva 62 anni e soffriva di un grave tumore diagnosticato mentre era ancora latitante alla fine del 2020.

Dopo la cattura, è stato sottoposto ale cure del caso nel supercarcere dell’Aquila, ma le sue condizioni si sono aggravate. Ha subito due operazioni chirurgiche legate alle complicanze del cancro, ma non si è ripreso.

I medici hanno deciso di trattarlo in una stanza di massima sicurezza dell’ospedale e, basandosi sul suo testamento biologico che rifiutava ulteriori trattamenti, hanno interrotto l’alimentazione e dichiarato il coma irreversibile. La direzione sanitaria della Asl dell’Aquila sta organizzando le fasi successive alla sua morte e la consegna della salma alla famiglia, rappresentata dalla nipote Lorenza Guttadauro e dalla giovane figlia Lorenza Alagna, recentemente riconosciuta e incontrata per la prima volta in carcere ad aprile.