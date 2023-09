Generazione Giovani, arriva a Varese la seconda edizione della rassegna

Ritorna a Varese la seconda edizione di Generazione Giovani che prevede 7 appuntamenti, a partire dal 21 ottobre al 10 dicembre 2023, tra spettacoli e workshop. Verranno realizzati presso diversi punti della città: il Salone Estense, la Sala Montanari e l’Auditorium Civico. La realizzazione di questi eventi fa parte di uno dei tanti progetti realizzati dall’associazione Verba Manent: l’obiettivo di Generazione Giovani è quello di avvicinare sia adolescenti che i più piccoli al teatro e al mondo dello spettacolo.

L’iniziativa vede come promotrice l’attrice, regista, formatrice e drammaturga Marina De Juli. Marina ha lavorato per più di 20 anni al fianco di Dario Fo e Franca Rame, e nel 2006 ha creato l’Associazione Verba Manent, per promuovere eventi culturali e spettacoli. In quanto formatrice, si occupa di condurre stage e laboratori di avvicinamento alla lettura e al teatro per adulti, ragazzi, adolescenti e bambini, in collaborazione con associazioni, comuni e scuole. Come affermato da lei stessa, infatti: «E’ importante il coinvolgimento attivo delle scuole per incentivare la partecipazione dei ragazzi, attraverso stages di alternanza scuola lavoro o incontri all’interno delle scuole».

La rassegna prevede un ricco programma, che comprenderà i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Saranno tre mesi all’insegna di musica, workshop e teatro. Per gli eventi è richiesta la prenotazione al numero 3478116559 o all’indirizzo verbamanentprogetti@gmail.com

IL PROGRAMMA DI OTTOBRE:

Sabato 21 ottobre, alle ore 21.00. presso la Sala Montanari: spettacolo “Per ora rimando il suicidio”.

Omaggio a Fo, Jannacci, Gaber… e un pensiero a Franca. Con Marina De Juli- chitarre e voce Andrea Cusmano- violino Giulia Larghi

Domenica 29 ottobre, alle ore 15.30, presso la Cooperativa di Biumo e Belforte: workshop “Una domenica in…cantata”.

Con Giusy Consoli (cantante) ed Enrico Salvato (pianista). Workshop di canto per adulti e ragazzi per apprendere come cantare e interagire. In collaborazione con il Liceo musicale R. Malipiero.

IL PROGRAMMA DI NOVEMBRE:

Domenica 5 novembre, alle ore 16.30, presso il Salone Estense: spettacolo “Al posto giusto”.

Spettacolo per famiglie tratto da “Storia di Antenna” di Mario Lodi, famoso pedagogista.

Domenica 12 novembre, alle ore 17.00, presso il Salone Estense: spettacolo “ Mistero buffo e altre storie”.

Di Dario Fo con Marina De Juli.

Domenica 19 novembre, alle ore 15.30, presso la Cooperativa di Biumo e Belforte, workshop: “All you need is voice”.

Con Valentina Principato (cantante) e Christian Tassi (pianista). Un pomeriggio per sperimentare il canto d’insieme.

IL PROGRAMMA DI DICEMBRE:

Domenica 3 dicembre, alle ore 15.30, presso la Cooperativa di Biumo e Belforte, workshop: “Il ritmo del corpo”.

Con Sabina Todaro (danzatrice, coreografa e formatrice) e Francesco Perrotta (percussionista). Un percorso tra danza e percussioni alla ricerca della propria spontaneità e creatività.

Domenica 10 dicembre, alle ore 16.30, presso il Salone Estense: spettacolo “Margherita Hick Huck Hack”.

Spettacolo per famiglie con Marina De Juli.