Il belga Wout Van Aert tra le stelle della Coppa Bernocchi

Uno dei grandi protagonisti del ciclismo di oggi, il belga Wout Van Aert, sarà tra le grandi attrazioni della 104a “Coppa Bernocchi” in programma il prossimo lunedì 2 ottobre con partenza e arrivo a Legnano.

Il campione della Jumbo-Visma è uno dei primi corridori ad aver ufficializzato la propria partecipazione; ne ha parlato in una intervista al quotidiano fiammingo Het Laatste Nieuws ripresa oggi dalla stampa italiana specializzata. (foto: Tour of Britain)

Van Aert ha di recente vinto il Tour of Britain in cui ha ottenuto una vittoria di tappa, ma si è imposto anche nella UCI Gravel World Series. Proprio la sua bravura con le biciclette di tipo gravel lo hanno “spinto” verso la Bernocchi che – insieme al Gran Piemonte del 5 ottobre – verrà corsa in preparazione ai Mondiali Gravel di Treviso.

Prima di gareggiare a Legnano però, Van Aert disputerà i campionati europei in programma a Drenthe in Olanda con la propria nazionale. Quest’anno il 28enne di Herentals ha ottenuto quattro vittorie, un po’ sotto i propri standard, ma in carriera vanta anche un successo alla Milano-Sanremo nel 2020. Alla Bernocchi l’ultima vittoria belga è molto recente: nel 2021 un altro campionissimo – Remco Evenepoel – si impose per distacco sui più immediati inseguitori. Secondo fu il varesino Alessandro Covi.