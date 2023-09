Il Comune di Busto Arsizio aderisce al #DonoDay2023 con due iniziative

La seconda edizione della Manifestazione “cuori in piazza”, che si è svolta domenica 10 settembre, ha inaugurato una serie di eventi e attività che si terrà fino al 31 ottobre nel rispetto dei valori del Giorno del Dono.

Nello specifico, quest’anno l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio ha aderito al #DonoDay2023 attraverso i seguenti progetti:

“PASSI, VOCI E SGUARDI II edizione: luoghi di memoria e cultura”: Iniziativa realizzata da Auser Insieme Busto Arsizio per aprire uno spazio di confronto intergenerazionale per riflettere insieme e fare memoria del passato e del presente.

Il progetto comprende l’iniziativa NA SPASSEGIÀA che si svolgerà nelle giornate del 4 – 9 – 11 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 dalla Scuola Primaria Manzoni alla Biblioteca Comunale G.B. Roggia con le classi IV della Scuola Primaria Manzoni, una passeggiata inclusiva dedicata a bambini ed anziani per ricercare in Città luoghi di memoria, cultura e relazione.

A concludere la passeggiata, un laboratorio di dialogo e riflessione come momento di confronto e reciproco scambio presso la Biblioteca Comunale.

Donazione di organi: il dolore – l’ansia – la luce

Si tratta di un convegno gratuito sulla donazione di organi, organizzato dall’Associazione Italiana per la donazione di organi tessuti e cellule – Busto Arsizio il 7 ottobre presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari dalle ore 9.00 alle 12.30.

Le iniziative parteciperanno automaticamente al contest #DONODAY2023 COMUNI: tutti i cittadini sono invitati a votare per le manifestazioni bustocche collegandosi ai

seguenti link:

giornodeldono.org/contestants/donazione-di-organi-il-dolore-lansia-la-luce/

giornodeldono.org/contestants/passi-voci-e-sguardi-luoghi-di-memoria-e-cultura-na-spassegiaa-passeggiata-inclusiva-tra-luoghi-di-memoria-e-cultura-della-citta/