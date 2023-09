Il Varese batte l’Alcione, Cotta: “Vittoria che dà autostima”

VARESE – ALCIONE | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Sono contento per i ragazzi perché danno sempre il massimo e oggi il risultato è arrivato contro un avversario forte, organizzato e ben allenata. La squadra è stata determinata, non ha sbagliato l’approccio ma difficilmente sbaglia sotto quell’aspetto. Una vittoria così può dare grande autostima e consapevolezza. Abbiamo un calendario abbastanza impegnativo sulla carta ma il campo a volte dice altro. Oggi la squadra ha provato da destra, da sinistra, e finalmente è arrivato il gol da calcio da fermo: abbiamo i centimetri e speriamo sia l’inizio di una lunga serie.

COTTA 2: Siamo contenti per come è andata. su Furlan: quando un giocatore è bravo lo si vede subito; ha approcciato in modo straordinario e siamo felici sia dei nostri. Rispetto ad altre firme non so cosa ci può aspettare. Teniamoci stretti i giocatori che abbiamo consapevoli che in fase offensiva abbiamo qualche problemino ma per impegno sono tutti da elogiare.

GIOVANNI CUSATIS (Allenatore Alcione): Sapevamo che potevano farci gol su palla inattiva e così è stato. Peccato averlo preso a pochi minuti dalla fine perché abbiamo fatto un’ottima partita, ma ci serviva più qualità negli ultimi metri. Purtroppo il calcio è questo, perché il Varese non ci ha creato grandi problemi. Più qualità e scelte migliori ci avrebbero dato di più. Sul girone, tutti hanno le loro insidie e ogni domenica c’è da interpretare al meglio la partita. Il Varese ha dentro 6 giocatori che vengono dalla Serie C e anche Furlan gli ha dato qualcosa in più. Anche l’anno scorso abbiamo perso a Varese, giocare bene non basta. In alcune partite, soprattutto quando crei poco, bisogna essere più attenti. L’anno scorso abbiamo perso, poi però il Varese ha sofferto e noi abbiamo fatto un campionato top. Ci deve far riflettere il modo in cui abbiamo perso oggi perché vogliamo fare un campionato di vertice e per questo dobbiamo evitare errori come quelli di oggi.

FEDERICO FURLAN (Giocatore Varese): Non è arrivato il gol ma l’importante era la vittoria, contro una grande squadra tra le favorite per vincere il campionato. È stato un buon esordio, mi fa molto piacere essere tornato qui e faccio i complimenti alla gente che era allo stadio. cerchiamo di farli innamorare per riportare sempre più persone al “Franco Ossola”. Mi sono trovato subito bene con la squadra e lo staff e sono molto contento. Ciharo che sento un po’ di responsabilità, è per me la prima volta in Serie D e mi sono messo a disposizione. Ho detto che porterò le paste per l’esordio. Tutto è nato quando mi sono svincolato dalla Ternana a fine mercato, abito con la mia famiglia a Varese, ho pensato di chiedere di allenarmi qui nonostante qualche offerta dalla Serie C, ma alla fine sono stato contento di aver trovato l’accordo.