Vittoria di carattere per il Varese: Alcione battuto 1-0

Il Varese batte 1-0 l’Alcione al “Franco Ossola” rispondendo al meglio alla sconfitta di mercoledì a Borgosesia contro una squadra che anche oggi a Masnago ha dimostrato di avere un gran valore. Ma oggi a fare la differenza è stata la personalità della squadra di mister Corrado Cotta, capace di “rubare” il possesso palla nel primo tempo agli ospiti, soffrire il giusto nella ripresa e andare a segno con Cottarelli al 37′ della ripresa. Un gol che porta 3 punti ai biancorossi e dà un segnale forte all’ambiente: a questa squadra mancherà qualcosa, ma non il carattere.

Bene l’esordio di Furlan e il passaggio al 4-4-2 che dà solidità alla formazione, sorretta dai due granatieri Bernacchi e Molinari, che non sbagliano un intervento. Davanti restano le lacune di non riuscire a trovare le giocate decisive, chissà che nelle prossime ore non arrivi la tanto attesa firma dell’attaccante Sindrit Guri, un gioiello per questa categoria. Intanto i tifosi biancorossi si possono godere questi tre punti importanti e tornare a sorridere dopo una sconfitta che aveva lasciato diverse domande in sospeso.

C’è però poco tempo per festeggiare, perché se lo “scalpo” dell’Alcione è una nota da sottolineare, il calendario dei biancorossi per le prossime gare è impegnativo e già settimana prossima ad Asti ci sarà un’altra battaglia. Con questo animo però tutto è possibile.

FISCHIO D’INIZIO

Terzo impegno in una settimana per il Girone A di Serie D. Il Varese ospita al “Franco Ossola” l’Alcione, squadra milanese che in estate è stata a un passo dal ripescaggio in Serie C dopo il secondo posto in campionato e la vittoria dei playoff nella passata stagione. Le ambizioni degli orange non sono cambiate e così la squadra di mister Cusatis si ripresenta a Masnago con la veste di favorita per la vittoria finale. Lo schema è il collaudato 4-3-1-2 con Tucci alle spalle di Manuzzi e Battistini. I biancorossi invece si schierano con un nuovo 4-4-2 nel quale c’è Cassano in porta – problema alla spalla per il 2006 Ferrari – mentre in difesa ci sono Bernacchi e Molinari centrali, Cottarelli a destra e Benacquista a sinistra. Mediana con Mandelli e Perissinotto, sulle fasce Vitofrancesco a destra e il neo arrivato Furlan a sinistra, davanti Settimo e Banfi.

PRIMO TEMPO

Il Varese riesce a togliere il possesso palla agli avversari – loro arma migliore – e riescono a prendere in mano il gioco nei primi minuti. Tre corner conquistati e al 17′ un’azione insistita in area milanese porta al tiro di Cottarelli che viene respinto dal muro orange. L’Alcione però è squadra di valore e al 23′ si fa vedere con Battistini che di testa gira di poco a lato un suggerimento di Bonaiti da destra. Poco dopo, al 26′, i milanesi sembrano apparecchiare al meglio ma nel cuore dell’area si ostacolano Bonaiti e Manuzzi e nessuno dei due riesce a calciare. Il Varese non si abbassa e grazie anche alle iniziative di Furlan sulla sinistra riprende campo e non soffre le avanzate dell’Alcione, mentre il primo tempo si chiude sul destro da dentro l’area di Perissinotto che viene respinto dalla retroguardia ospite. 0-0 all’intervallo e gara che dà l’impressione di non aver mostrato il meglio delle due squadre.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo ma l’Alcione rientra in campo con la chiara idea di prendersi il possesso palla e nei primi minuti prende il comando delle operazioni, sfruttando anche qualche scelta poco lucida del Varese. Al 2′ Manuzzi di testa non impensierisce Cassano, mentre all’11’ il sinistro al volo di Palma non ha mira. I biancorossi si rivedono al 12′ con Settimo che calcia da fuori area trovando la parata di Agazzi. Il Varese prova a interrompere le iniziative ospiti con qualche break ma al 20′ il neo entrato Invernizzi con un mancino rasoterra manda fuori di pochissimo. Mister Cotta prova a cambiare: al 25′ dentro Baldaro per Settimo e Furlan va al centro dell’attacco, ma a creare l’occasione è ancora l’Alcione che impegna Cassano con il colpo di testa di Battistini. I biancorossi però hanno il merito di non farsi schiacciare e alzare la squadra nel modo giusto. Al 37′ gli sforzi biancorossi vengono premiati: corner da destra di Vitofrancesco, stacco nel cuore dell’area di Cottarelli e inzuccata vincente per l’1-0. L’Alcione prova la reazione ma la retroguardia del Varese è sempre attenta e reattiva sulle palle vaganti. Nei 5′ di recupero