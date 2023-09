In biblioteca a Busto Arsizio è già “Autunno tra le righe”

Prende il via il 9 settembre la quarta edizione della rassegna letteraria riunisce autori locali e non in un ricchissimo calendario che si concluderà il 28 ottobre

Prende il via il 9 settembre la quarta edizione della rassegna letteraria Autunno tra le righe, importante appuntamento con i libri e la lettura organizzato dall’Amministrazione con il tavolo “Letteratura”, a cui partecipano, oltre alla Biblioteca comunale e alla Biblioteca capitolare, 10 librerie, 9 case editrici, 2 associazioni.

La rassegna, che in questa occasione vede la collaborazione di Ubik, Busto libri, Libraccio, Galleria Boragno, associazione Caffè letterario e Archivio Fotografico italiano, riunisce autori locali e non in un ricchissimo calendario che si concluderà il 28 ottobre. Quattordici gli appuntamenti, il martedì alle 20.30 e il sabato alle 17.30 nella sala Monaco della Biblioteca comunale.

“È ancora estate ma partiamo puntualmente con la cultura e con un appuntamento ormai tradizionale tra i numerosi dedicati alla lettura: ricordo BA Book e gli incontri con gli autori nel calendario di Busto Estate, ma anche i tanti momenti con scrittori italiani e stranieri che si susseguono durante l’anno e che sono sempre più apprezzati, come dimostra l’aumento delle presenze – ha affermato oggi in occasione della presentazione la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Stiamo investendo molto sulla biblioteca che è sempre più un luogo poliedrico di cultura, un luogo in cui il protagonista è sempre il libro, ma che offre la possibilità di fare altre attività, come ascoltare musica, vedere film, giocare a scacchi, partecipare a corsi. Un luogo in cui emerge il valore sociale della cultura, dove è possibile fare incontri e allargare la rete di amicizie, un luogo in cui la condivisione della fruizione della cultura, lo scambio di opinioni ed emozioni sui contenuti diventano occasioni di crescita collettiva”.

Si spazierà dal romanzo alla saggistica, dallo sport alla poesia: “una programmazione varia e di qualità che presenta generi diversi, sia per soddisfare i diversi interessi e sensibilità, sia per consentire al pubblico di ampliare le proprie esperienze di lettura” ha concluso Maffioli.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Di seguito il calendario:

Sabato 9 Settembre ore 17.30

LUIGI LUSENTI, FABIO SOTTOCORNOLA e GIANNI ZURETTI presentano

12 Dicembre 1969 La perdita dell’innocenza

Martedì 12 Settembre ore 20.30

FEDERICA BRUNINI presenta

La regina mi ha detto. Queen Elizabeth in parole sue

Sabato 16 Settembre ore 17.30

IGOR SIBALDI presenta

La Russia non esiste. Storia di Nil

Martedì 19 Settembre ore 20.30

ALBERTO GALIMBERTI presenta

Alessandro Del Piero. L’ultimo atto di un campione infinito

Sabato 23 Settembre ore 17.30

ANNAMARIA TAGLIARETTI presenta

Volevo essere te

Martedì 26 Settembre ore 20.30

GIULIANO CONCONI presenta

Roma. Le origini del mito

Sabato 30 Settembre ore 17.30

LIA SABBADINI e MIRELLA ZOCCHI presentano

Spending review della vita quotidiana. Piccola guida al risparmio leggero

Martedì 3 Ottobre ore 20.30

CLAUDIO ARGENTIERO presenta

Il valore di un archivio fotografico. Collezioni e fondi tra il XX e il XXI secolo. Visione stampe d’epoca e fine art, libri e proiezioni

Martedì 10 Ottobre ore 20.30

MARCO LINARI presenta

L’inchiostro non sporca

Sabato 14 Ottobre ore 17.30

Rocío Bolanos e l’Associazione FormArti presentano

Un insieme di tracce. Sei poeti italiani

Martedì 17 Ottobre ore 20.30

LAURA CAMPIGLIO presenta

Il cuore è a sinistra. Storie di coppie iconiche infelici a modo loro

Sabato 21 Ottobre ore 17.30

GUIDO BORSANI presenta

La sostenibile leggerezza dello zafferano. Storia di un progetto di sostenibilità sociale e ambientale nel Bel Paese

Martedì 24 Ottobre ore 20.30

PAOLO BATTISTEL presenta

L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari

Sabato 28 Ottobre ore 17.30

ELISA BOLLAZZI presenta

Piroette tra beffe e verità.