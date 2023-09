Incidente tra auto e moto sui tornanti di Grantola

I vigili del fuocco e i mezzi del 118 stanno intervenendo in territorio di Grantola per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un motociclo.

L’allarme è scattato poco dopo le 16, sul posto sono arrivati in “codice rosso” un’ambulanza del’Sos Cunardo e un’automedica, con il supporto di una squadra dei pompieri. È stato soccorso un uomo di 68 anni, ferito ma non in pericolo di vita.

Per i rilievi dell’incidente – avvenuto ai tornanti sotto al paese – sono stati attivati anche i carabinieri.



(Articolo aggiornato alle ore 16.45 di venerdì 8 settembre)