“La bellezza a portata di mano” a Cardano al Campo

Susanna Manzin presenta a Cardano al Campo “La bellezza a portata di mano”, un libro “per un’estetica della vita quotidiana”, con diversi contributi di Andrea Arnaldi, Stefano Chiappalone, Luca Finetti e Roberto Respinti.

Oltre a Manzin sarà presente anche Andrea Arnaldi. L’incontro è moderato da Valter Tomasini e interverrà anche il professor Giuseppe Manzoni, presidente dell’Alsjricri.

La quotidianità offre continue opportunità di generare bellezza. Una bellezza a volte piccola, nascosta tra le pieghe della routine, ma che è in grado di farsi largo nella stragrande maggioranza delle circostanze che riempiono la nostra vita, senza alcuna eccezione di persona, di luogo, di tempo, di condizione. Gli autori presentano una raccolta di riflessioni, aneddoti e considerazioni, con la convinzione che percorrere l’estetica della vita quotidiana contribuisca a dare concretezza e positività.

L’appuntamento è in programma venerdì 22 settembre 2023, alle ore 20.30, in Sala Spazzolini, via della Torre 2 (ingresso gratuito).

L’incontro è inserito nella rassegna “Dialogando con…” organizzata dall’assessorato alla Cultura della città di Cardano, retto da Valter Tomasini.