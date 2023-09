La crescita del Varese passa dal turno infrasettimanale a Borgosesia

Quattro punti dopo due giornate sono un buon bottino, quello che una volta si diceva “media inglese”. La vittoria contro la Lavagnese ha sicuramente dato qualche certezza in più al Varese, che ora deve proseguire la propria crescita e davanti a sé ha il primo turno infrasettimanale del campionato. Mercoledì 20 settembre (ore 15.00) i ragazzi di mister Corrado Cotta saranno ospiti del Borgosesia dell’allenatore varesino Simone Moretti: un test che potrà dare altre risposte sulle ambizioni biancorosse per la stagione.

Vitofrancesco e compagni hanno vinto in rimonta – così come accaduto in Coppa Italia contro la Vogherese – al “Franco Ossola” regalando la prima gioia ai tifosi, ma di cose da migliorare ce ne sono: la fluidità del gioco deve crescere, così come la capacità di essere efficaci in zona gol. Gli attaccanti, seppur bravi a fare gioco di squadra, hanno per ora combinato poco nella aree avversarie, tanto è vero che i gol nell’ultima gara sono arrivati da due centrocampisti. Sul mercato si aspetta ancora una risposta dall’attaccante albanese Sindrit Guri, presente domenica allo stadio ma assente lunedì alle Bustecche per la ripresa degli allenamenti. Intanto cresce la forma di Filippo Di Maira, che ha esordito in maglia biancorossa ed è pronto ad aumentare il minutaggio e prendersi un posto da protagonista.

Dopo aver lavorato a lungo sul 4-3-1-2, domenica il Varese ha giocato con un inedito 3-5-2, modulo che – come commentato da mister Cotta – si addice particolarmente alle grandi dimensioni del “Franco Ossola”. Chissà quindi se sul campo di Borgosesia, decisamente più ristretto, non ci sarà il ritorno alla difesa a 4. Resta aperta anche la questione portiere: a Bra ha giocato il 2003 Elia Priori ben figurando, ma il suo impiego richiede un inserimento under tra i giocatori di movimento. Contro la Lavagnese invece ha esordito il 2006 Stefano Ferrari che, dopo l’impatto shock con il fallo da rigore, ha saputo farsi apprezzare per qualche uscita alta più precisa e sicura.

In casa Borgosesia, l’allenatore varesino Simone Moretti dopo il pareggio all’esordio casalingo contro l’Alba, ha subito una pesante sconfitta in trasferta ad Asti. Un 4-0 che per l’andamento della gara è risultato bugiardo, ma che di sicuro è stato indigesto. La squadra della Valsesia però si trasforma in casa, dove sa sfruttare al meglio il proprio campo, laddove costruisce le salvezze. Come sempre le aquile granata sono una squadra molto giovane, con il ’98 ex Caronnese Gilles Duguet a vestire i panni dell’esperto e in questo inizio di stagione ha vestito per due volte la casacca da titolare il classe 2007 Aymane El Achkaoui.

SERIE D GIRONE A – III GIORNATA

Mercoledì 20 settembre ore 15.00: Alcione – Fezzanese; Asti – Albenga; Borgosesia – Varese; Bra – Ligorna; Chisola – Pinerolo; Derthona – Chieri; Gozzano – Pdhae; Lavagnese – Alba; Vado – Rg Ticino; Vogherese – Sanremese.

Classifica: Asti, Pinerolo 6; Fezzanese, Derthona, Sanremese, Alba, Alcione, Ligorna, Varese 4; Rg Ticino 3; Albenga 2; Lavagnese, Chieri, Vado, Chisola, Vogherese, Borgosesia, Bra 1; Gozzano, Pdhae 0.