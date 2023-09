Grande successo per la Notte bianca di Fagnano Olona, che dalle 18.00 fino alle 01.00 ha visto la presenza di numerosi cittadini e non per le vie del paese. L’evento, realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Negozianti Fagnanesi, Pro Loco, 4ProCiv, Protezione Civile, Calimali e con il sostegno fondamentale del Comune, ha visto una risposta più che positiva dal pubblico.

Galleria fotografica La Notte Bianca accende Fagnano Olona 4 di 12

«È stato un grandissimo evento, c’erano tantissime proposte. – dice Miranda Ceriani, presidente dell’ANF – La grossa novità di quest’anno è stato l’ampliamento dell’organizzazione coinvolgendo più piazze e negozianti che hanno permesso di realizzare questo grande progetto». Eventi per ogni fascia d’età, che hanno permesso a tutti di sentirsi coinvolti per un ultimo saluto all’estate. Dal molto apprezzato schiuma party in piazza Gramsci, ai momenti culturali in biblioteca con il “caffè con l’autore”, allo yoga, all’intrattenimento musicale, ai numerosi punti di ristoro organizzati da bar e commercianti.

La Pro Loco, in collaborazione con i Calimali, ha proposto una rievocazione storica in abiti d’epoca al Castello Visconteo, dove dame e cavalieri hanno accompagnato oltre 600 persone tra le mura del Castello, accolti da Leonardo Da Vinci. Più di 20 costumi sono stati indossati dai volontari che hanno fatto rivivere l’atmosfera dei Visconti.

I costumi d’epoca, che vanno dal Tardo Medioevo fino al Rinascimento, hanno visto un recente restauro ad opera di alcune volontarie. «Abbiamo ricontrollato tutti gli abiti, risistemando la passamaneria là dove ce n’era bisogno e sistemando le perle. – spiega la volontaria Silva – Abbiamo anche creato degli accessori abbinati come borsette e cappelli. È stato un lavoro svolto interamente a mano, senza l’aiuto delle macchine da cucito, che ci ha tenute impegnate per circa 2 mesi».

All’esterno, oltre alle danze e a uno spettacolo con il fuoco, la Pro Loco ha organizzato un punto ristoro che ha visto il tutto esaurito già quasi a metà serata. «Abbiamo preparato 1200 arrosticini, 50 salamelle, 12 kg di porchetta, 200 panini e abbiamo venduto 18 litri di Spritz. – spiega Patrizia Canavesi, presidente della Pro Loco – Siamo decisamente molto soddisfatti dell’affluenza e degli spettacoli realizzati».

Passeggiando per le vie del paese, si sono potute ammirare le vetrine dei negozianti vestite a festa, con esibizioni e coreografie dedicate. Tutto si è svolto all’insegna del divertimento e dell’allegria, la Notte bianca 2023 rimarrà una bella cartolina di fine estate per fagnanesi e non.