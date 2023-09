La Terra dei Due Laghi premia i suoi atleti

Oltre settanta atleti e società che durante il 2023 hanno raggiunto risultati sportivi di alto livello. Sono stati loro i protagonisti della serata di sabato 9 settembre alla palestra comunale di Cimbro (Vergiate). Qui i rappresentanti delle amministrazioni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate (che compongono la Terra dei Due Laghi: Comunità europea dello sport 2024) hanno premiato i loro cittadini che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per i traguardi raggiunti e per l’impegno dimostrato nel promuovere lo sport sul territorio.

Alla serata hanno partecipato il sindaco di Vergiate Daniele Parrino insieme all’assessore allo Sport Massimiliano Porotti. Per Cadrezzate con Osmate i premi sono stati conferiti dal sindaco Cristian Robustellini e dal consigliere Marco Squizzato. Gli atleti di Comabbio sono stati premiati dal sindaco Marina Paola Rovelli. Per Mercallo dal sindaco Andrea Tessarolo e dall’assessore allo Sport Claudia Soldati. A premiare gli sportivi di Ternate è stato l’assessore allo Sport Alessandro Baratelli. Per Travedona Monate è intervenuto il vicesindaco Stefano Giuliani, mentre per Varano Borghi il consigliere allo Sport Ramona Caffiero.

L’evento rientra nelle iniziative del Galà dello sport: un fine settimana interamente dedicato allo sport in corso da sabato 9 a domenica 10 settembre a Vergiate. Domenica la manifestazione si è sportata alla spiaggia di Corgeno, dove per tutta la giornata si potranno conoscere e provare tutti gli sport praticati dalle società sportive dei paesi affacciati sui laghi di Comabbio e di Monate.

Tutti gli atleti premiati

Cadrezzate con Osmate

Rachele Ponti, Canottieri Monate

Alessandro Timpanaro, Canottieri Gavirate

Gianluca Ponti, ciclocross

Lorenzo Manfron, Atalanta Bergamasca Calcio

Comabbio

Daniele Tamborini, street fishing e predatori barca

Sofia Caterina Dolce, nuoto paraolimpico

Daniela Callegari, tiro rapido sportivo

Damiano Billo e Maximiliano Nisi, preparatore atletico e allenatore calcio Asd Comabbio

Mercallo

Samuele Bertoni, Motoclub Mercallo

Giuseppe Digesto, maratoneta

Ternate

Valente Marchese, bocce

Salvatore Farinelli, bocce

Andrea Aquilini, bocce

Enzo Basini, bocce

Claudio Macchi, bocce

Armando Dall’Oco, bocce

Greta Umbro, ginnastica artistica

Camilla Panella, ginnastica artistica

Emma Andrian, ginnastica artistica

Alice Motton, ginnastica artistica

Gaia Levi, ginnastica artistica

Shakira Diouf, ginnastica artistica

Travedona Monate

Gaia Carniato, Manuela Bertola, Sofia Talamona, Alessia Comodo e Morgana Maroni, canottaggio

Alessandro Binda, Vilmos Benczur, Gabriele Talamona e Filippo Lmapredi, canottaggio

Chiara Stanganelli ed Eleonora Bruzzi, canottaggio

Gaia Fusato, canottaggio

Fabio Peretti e Giacomo Ratti, pallacanestro

Loris Bregolato, nuoto in acque libere

I Glaciali asd

Varano Borghi

Emma Calanca, equitazione

Tiziana Franzetti, corsa trail

Elena Giacomazzo, ginnastica

Alessio Levada, judo

Marco Scaringi, judo

Claudia Gusmini, judo

Linda Calanca, judo

Noah Di Fabio, judo

Rachele Giorgetti, judo

Andrea Galli, judo

Vergiate

Golf su Pista

Garzonera Horses

Adds Tony Rose

Asd Jolly Dance

Centro Studio Danze

Canottieri Corgeno

Vergiatesi campioni italiani

Giroldini Rudy

Giroldini Ryan

Paolo Belli

Marina Ghittori

Angelo Casola

Viola Nandini

Associazioni sportive Vergiatesi premiate dalla Consulta dello Sport

Asd GS Cimbro

Total Fighting School

Asd Cuiron Dog

Asd CDS

AC Vergiatese Calcio

Asd Pallacanestro Vikings

Asd Pallavolo Vergiate

In Moto col Gigi

Asd Accademia Marziale Saronno

Asd Scuola Radici del Tao

Asd CSI

Premi speciali

Antonella Corazza, Comabbio

Asd Mercallo Calcio, Mercallo

Asd Judo, Varano Borghi

Asd Ternatese Calcio, Ternate