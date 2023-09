L’isolina Virginia e le palaffitte di Bodio Lomnago, un incontro in biblioteca

L’Associazione “Amici di Filippo”, fondata per onorare la memoria di Filippo Bossi, il giovane cameraman scomparso nel 2006, è pronta a dar via alla stagione autunnale 2023 con un entusiasmante viaggio nel tempo e nella storia del nostro territorio. L’associazione, nata con l’obiettivo di preservare la memoria di Filippo e promuovere l’amore per la cultura come un bene personale e un valore sociale, offre un’occasione unica per esplorare le radici territoriali e culturali che definiscono la comunità di Bodio Lomnago.

L’appuntamento inaugurale avrà luogo venerdì 22 settembre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale di Bodio Lomnago. La dottoressa Monica Tagliaferri ci condurrà in un’affascinante viaggio alla scoperta delle origini del nostro territorio, focalizzandosi sul periodo Neolitico e le testimonianze archeologiche che lo caratterizzano.

La serata sarà un’occasione straordinaria per esplorare il passato remoto del nostro territorio, poiché la dottoressa Tagliaferri utilizzerà video-immagini e documentazioni storiche per guidare il pubblico attraverso le epoche antiche e le trasformazioni significative che hanno plasmato la nostra comunità nel corso dei millenni.

Il periodo Neolitico, con la sua transizione da una società di cacciatori-raccoglitori a una società stanziale di agricoltori, sarà al centro della narrazione. Un elemento distintivo di questa epoca è rappresentato dalle palafitte del sito del Pizzo di Bodio, testimonianza tangibile di questa straordinaria fase di evoluzione umana. Le numerose scoperte archeologiche rinvenute sulle sponde del lago durante i vari scavi sottolineano l’importanza di questo luogo come sito storico di rilevanza nazionale.

Come ha sottolineato Marcus Garvey, “Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura, è come un albero senza radici.” L’Associazione “Amici di Filippo” abbraccia appieno questa filosofia e cerca di riportare in vita le radici culturali della comunità di Bodio Lomnago attraverso eventi come questo.

Sarà un’opportunità unica per immergersi nella storia del nostro territorio e apprezzare l’importanza di conservare e valorizzare le nostre radici culturali.