L’Orchestra Cameristica di Varese per due eventi

L’edizione 2023 de La Musica degli Angeli organizzato dall’Orchestra Cameristica di Varese sta per giungere alla sua emozionante conclusione, e nel suo spirito di celebrazione della musica classica, ci sono ancora due straordinari eventi in programma da non perdere.

Il concerto di Musica Barocca è in programma per mercoledì 6 Settembre, alle ore 21, nella suggestiva Chiesa di Santa Maria Assunta e Immacolata a Gazzada. Le note del violino, del flauto dolce e del clavicembalo si fonderanno in armonia per creare un’esperienza musicale che risveglierà l’anima grazie al trio composto da Claudio Andriani, violino barocco, Giorgio Matteoli, flauti dolci e Walter Mammarella, clavicembalo. E conl’Accademia Ensemble Carlo De Martini – Antonello Molteni, violini Archimede De Martini, viola, Marlise Goidanich, violoncello, Paolo Bogno, contrabbasso e Chiara Nicora, fortepiano.

Domenica 10 Settembre, alle ore 18, il Cortile del Castello di Masnago sarà il palcoscenico di un concerto straordinario con l’Orchestra Cameristica di Varese, diretta dal maestro Fabio Bagatin che regalerà al pubblico un’esperienza orchestrale senza pari. Le melodie fluide e l’energia contagiosa dell’orchestra porteranno il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile. Musiche di: Vivaldi, Bach, Mozart, Britten.