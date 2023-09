Marco Contessa nominato responsabile nazionale Cisl frontalieri

Incarico di prestigio per Marco Contessa (foto), fino allo scorso marzo componente della Segreteria della Cisl dei Laghi. Accogliendo la proposta della Cisl dei Laghi e della Cisl di Sondrio e d’intesa con la Cisl Lombardia, la Segreteria confederale della Cisl nazionale, su indicazione del segretario generale Luigi Sbarra, ha nominato Contessa responsabile nazionale Cisl frontalieri e Coordinatore nazionale dei Consigli sindacali interregionali per la Cisl.

«Si tratta di un incarico che unisce due ruoli e responsabilità che nell’organizzazione per molti anni erano stati assegnati a persone diverse – spiega Contessa –. L’affidamento ad un’unica persona, che ovviamente lavorerà in sintonia con la Segreteria nazionale e con tutte le Segreterie regionali dove i frontalieri sono presenti, mi permetterà di proseguire il proficuo lavoro sin qui fatto a tutela degli interessi di questi lavoratori».

«Questa mia nomina – prosegue Contessa – rappresenta un indiscutibile segnale di fiducia, oltre che nella mia persona, anche per la Cisl della Lombardia.». «Le priorità di cui mi occuperò – conclude Contessa – riguarderanno da subito le conseguenze e gli effetti del nuovo accordo fiscale tra Italia-Svizzera, che certo non riguarda l’Italia intera, ma interessa territori come la Lombardia, e tutte le altre regioni che confinano con la Svizzera. A ciò si aggiungerà una fase di ascolto delle realtà italiane dove sono presenti lavoratori frontalieri, per raccogliere e mettere a tema problematiche sollevate che, necessariamente, dovranno essere affrontate insieme. Fondamentale, in questo senso, sarà la costituzione di un gruppo di lavoro che permetterà di agire in sinergia con i territori stessi, così da poter meglio rispondere ai bisogni che questi lavoratori esprimono».