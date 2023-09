Mercoledì negativo per Varesina e Castellanzese

Il primo turno infrasettimanale del Girone B di Serie D non dice bene a Varesina e Castellanzese, che escono sconfitte nei rispettivi impegni contro Villa Valle e Virtus CBG. Le fenici perdono 4-2 a Villa d’Almè mentre i neroverdi cadono 2-1 a Ciserano.

VILLA VALLE – VARESINA 4-2

Prima sconfitta stagionale per la Varesina che cade 4-2 in casa del Villa Valle. Mattatore della gara l’ex attaccante del Varese Carlo Ferrario, che mette a segno una tripletta che decide la gara nel secondo tempo. La gara era iniziata nel verso giusto per i ragazzi di mister Spilli, che hanno trovato il vantaggio grazie all’autogol di Martini. Prima dell’intervallo però il rigore di Ferrario ha rimesso in equilibrio la sfida. Nella ripresa nuovo scatto rossoblù con la rete di Orellana, ma il gol di Paris è il preludio alla rimonta bergamasca, con l’ex Varese che va a segno due volte in cinque minuti per chiudere la gara.

Villa Valle – Varesina 4-2 (1-1)

Marcatori: 30’ aut. Martini (Va), 38’ rig. Ferrario (VV), 47’ Orellana (Va), 67’ Paris (VV), 68’ Ferrario (VV), 73’ Ferrario (VV).

Villa Valle: Maglieri, Meloni (87’ Moretto), Priola, Hyka (75’ Agazzi), Lleshaj, Ferrario (89’ Bortoletti), Perrotti (80’ Siani), Marocco, Martini, Paris, Chiossi. A disposizione: Mazzola, Melseaux, Serpe, Gavazzeni, Gualdi. All: Mangone

Varesina: Basti, Ciuffo (80’ Rodolfo Masera), Robbiati, Onkony, Perin (82’ Olivieri), Grieco, Guidetti (75’ Oboe), Sali (62’ Polenghi), Orellana Cruz, Gasparri, Manicone. A disposizione: Buini, Bigoni, Angelini, Buzzetti, Olivieri, Gatti. All: Marco Spilli

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano (Masciello/Guerra)

Ammoniti: Lleshaj (Vi), Onkony (Va), Hyka (Vi), Guidetti (Va), Robbiati (Va), Polenghi (Va), Marocco (Vi)

Note: campo sintetico, clima variabile. Circa 100 spettatori. Angoli: 4-3 Recupero: 1’ + 5’

VIRTUS CBG – CASTELLANZESE 2-1

Seconda sconfitta di fila per la Castellanzese che dopo il ko casalingo contro la Varesina cade anche a Ciserano, casa della Virtus. Succede tutto nella ripresa: il vantaggio bergamasco arriva al 13’ con la punizione vincente del neo entrato Belloli. Il momentaneo pareggio neroverde arriva dal dischetto: penalty vincente di Valsecchi dopo il fallo di Mosconi su Vitali, ma la marcatura che decide la gara arriva al 37’, ancora con Belloli, che mette a segno doppietta e gol vittoria.

VIRTUS CBG-CASTELLANZESE 2-1 (0-0)

RETI: 13′ st Belloli (VCB), 33′ st rig. Valsecchi (C), 37′ st Belloli (VCB)

VIRTUS CBG (4-3-1-2): Cavalieri; Viscardi A., Mosconi, Nessi, Calacoci (33′ st Tosi); Careccia, Mirarchi (25′ st Bertoli), Manzi (42′ st Cosenza), Austoni (29′ st Agello); Viscardi D. (12′ st Belloli), Bertoli. A disposizione: Pellicioli, Puccio, Ceruti, Palazzi. Allenatore: Ivan Del Prato

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Reggiori, Sasasaro, Bernardi; Tirapelle (17′ st Valsecchi), Boccadamo (42′ st Duchini), Arrigoni, Mandelli, Cerlesi (1′ st Ayokoue); Bigotto, Vitali. A disposizione: Poli, Marchioro, Raso, Marmo, Di Nardo, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Antonio Bissolo di Legnago (Romeo e Scorrano)

AMMONITI: 40′ pt Sassaro (C), 9’ st Viscardi D. (VCB), 13′ st Spada (C), 27′ st Vitali (C). RECUPERO: 1′ + 5′

SERIE D GIRONE B – III GIORNATA

Arconatese – Legnano h. 20.45; Desenzano – Crema 2-3; Caravaggio – Caldiero 2-3; Casatese – Brusaporto 1-1; Folgore Caratese – Piacenza 2-0; Pro Palazzolo – Club Milano 1-0; Real Calepina – Clivense 1-2; Tritium – Ponte San Pietro 3-2; Villa Valle – Varesina 4-2; Virtus CBG – Castellanzese 2-1.

Classifica: Crema, Arconatese, Folgore Caratese, Legnano, Desenzano, Caldiero, Piacenza 6; Brusaporto 5; Varesina, Caravaggio, Clivense, Ponte San Pietro, Virtus CBG, 4; Villa Valle, Pro Palazzolo, Tritium 3; Real Calepina 2; Casatese, Club Milano, Castellanzese 1.