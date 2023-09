Nel parco Valle del Lanza c’è “Arte in trotto”

Continua questo weekend il programma di “Arte in Trotto” rassegna che ospita opere di artisti locali – fotografi, pittori e appassionati di natura che centrano la loro attività sul territorio insubrico in tutti i suoi aspetti, da quello naturalistico e ambientale a quello storico e antropologico.

Domenica 10 settembre dalle 14 e 30 alle 18, nella vecchia cascina nel cuore del borgo del Mulino del Trotto a Solbiate con Cagno si terrà l’esposizione artistica “Dalla fotografia naturalistica al colore. Natura in carta” con dipinti e fotografie realizzati da Sara Bertoncello e Samuele Cassani.

Il Mulino del Trotto è un luogo che racchiude arte, natura, storia e tradizione. Un crocevia di saperi e conoscenze riportato alla luce grazie al lavoro paziente delle guardie ecologiche del parco che hanno riscoperto e ristrutturato questo spazio che rimane aperto ai visitatori nei fine settimana da maggio a settembre, grazie alla concessione della famiglia proprietaria.

Nei week end, oltre a godere delle esposizioni artistiche, i visitatori potranno fare attività in cascina: esplorazioni tra i reperti animali, riconoscimento delle piante spontanee commestibili, visite guidate alle suggestive cave di Molera.

Per informazioni:www.parcovallelanza.com

Galleria fotografica Inaugurata la nuova ciclopedonale della Valle del Lanza 4 di 18