“Notte dei guerrieri”, la boxe fa tappa a Varano Borghi

Ci sono dieci incontri tra pugili dilettanti nel programma della “Notte dei Guerrieri”, riunione di boxe in programma sabato 30 settembre nella palestra di via De Gasperi a Varano Borghi.

L’appuntamento con i guantoni prenderà il via alle 20,30 (peso e visite dalle 18,30) ed è organizzato dal Boxe Team Camacho, la squadra pugilistica che fa capo all’ex professionista varesino Giuseppe Facente e che negli ultimi anni ha portato la noble art in diversi centri della nostra provincia.

Anche per questo sono numerosi gli allievi di Facente (ben 7) pronti a salire sul ring di Varano insieme ai portacolori di diverse altre società lombarde compresa la Master Boxe di Busto presente con tre boxeur. Ecco quindi il programma della serata (per informazioni sui biglietti: 346-2456292.

53 Kg Elite

Riccardo Candita (BT Camacho) vs Samuel Villacis Selan (Olimpia New Gym)

58 Kg Elite

Andrea Fortunato (AP Afforese) vs Shiman Nutsu (Salus et Virtus)

69 Kg Elite

Giuseppe Riformato (Clamp Gym) vs Leonardo Bonomi (Boxe Vigevano)

63,5 Kg Elite

Pablo Robbiani (BT Camacho) vs Daniele Cioffi (Master Boxe)

64,5 Kg Elite femminile

Sofia Scialpi (BT Camacho) vs Giulia Bersani (Salus et Virtus)

67 Kg Elite

Nicola D’Amuri (BT Camacho) vs Enrique Ramires (Master Boxe)

60 Kg Elite

Stefano Colucci (BT Camacho) vs Federico Buzzanca (Boxe Island)

71 Kg Elite

Walter Enzo Palladina (Master Boxe) vs Hussein Bazazou (NB Order)

71 Kg Elite

Salah Marouane (BT Camacho) vs Andrea Ferrucci (Salus et Virtus)

62,5 Kg Elite

Aaron Luna (BT Camacho) vs Jason Mannella (NB Order)