Openjobmetis, ultima occasione per abbonarsi

Come era stato previsto a luglio, la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese sarà riaperta per un breve periodo nei prossimi giorni, così da dare la possibilità ai tifosi di sottoscrivere la tessera per le partite interne della Openjobmetis di coach Bialaszewski.

La società ha messo in calendario tre giorni per questa operazione: da giovedì 7 a sabato 9 settembre, sia in presenza al palasport di Masnago, sia con la modalità online inaugurata proprio quest’anno. In questo caso è necessario CLICCARE QUI e il ritiro dell’abbonamento avverrà alla prima giornata di campionato.

In questo periodo, i “vecchi abbonati” (quelli che lo erano già nella stagione 2023-24) avranno ancora a disposizione il diritto di prelazione sul proprio posto e una tariffa scontata. I nuovi abbonati invece potranno scegliere tra i posti rimasti liberi e dovranno acquistare la tessera a prezzo pieno. Giovedì e venerdì (7 e 8) l’orario di apertura sarà dalle 16 alle 19 mentre sabato 9 botteghini disponibili sia al mattino (10-13) sia al pomeriggio (15-19).

La campagna è intitolata “Non ci sono spettatori”: il riferimento al fatto che, una volta a Masnago, tutti i presenti (giocatori e tifosi) sono protagonisti allo stesso modo. Nella prima fase la società ha comunicato un netto incremento di vendite rispetto allo scorso anno, il 30% in più, ma il dato non è verificabile né confermabile visto che né dodici mesi fa né ora sono stati comunicati i numeri.