Ospedale unico Busto-Gallarate, un incontro alla sede dell’Acli

Si torna a discutere del tema dell’ospedale unico per Busto Arsizio e Gallarate: le ACLI di Gallarate hanno infatti organizzato un incontro presso le propria sede di via Agnelli 33, programmato per venerdì 15 settembre alle 21.

«Dopo la partecipata manifestazione dello scorso 8 giugno sono state ignorate le istanze a riguardo della necessità di perseguire uno standard di cura dignitoso nelle attuali strutture, soprattutto per i più fragili – scrive l’associazione in un comunicato – Inoltre l’unica prospettiva rimasta, se si dovesse approvare l’Accordo di Programma condiviso da Regione, ASST, ATS e le Amministrazioni di Gallarate e Busto Arsizio, è quella della costruzione del nuovo ospedale senza nemmeno una definizione della destinazione d’uso delle strutture di Gallarate».

Per questa ragione il Circolo ACLI “A. Grandi” di Gallarate, il Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto, Medicina Democratica e Legambiente promuovono una serata riguardante il Parere Motivato sulla VAS prodotto dalla Regione. Un elemento di importanza centrale per comprendere la situazione attuale, in cui sono presenti – spiegano ancora gli aclisti gallaratesi – «ambiguità e contraddizioni che dovrebbero indurre i decisori politici ad un profondo ripensamento sul se e come realizzare un unico ospedale».