Prosegue la raccolta firme della Cisl. Dal 25 settembre è possibile firmare in molti Comuni

Corre la campagna “La partecipazione al lavoro” promossa dalla Cisl per raccogliere le firme per promuovere una legge di iniziativa popolare finalizzata alla piena attuazione dell’art. 46 della Costituzione e favorire la partecipazione dei lavoratori all’impresa.

La Cisl dei Laghi è già attiva da tempo per la promozione di questa iniziativa e oltre ai punti di raccolta programmati nell’ambito dei mercati di 14 località tra Como e Varese si è aggiunta ora un’importante novità: la possibilità per i cittadini di firmare la petizione direttamente in Comune.

Da lunedì 25 settembre, infatti, questa opportunità è possibile presso gli uffici comunali di Como, Varese, Busto Arsizio, Cantù, Cassano Magnago, Erba, Gallarate, Malnate, Mariano Comense, Olgiate Comasco, Samarate, Saronno, Somma Lombardo, Tradate.

«Si tratta di una possibilità che arricchisce ancora di più la campagna di raccolta – commenta Paola Gilardoni, segretaria organizzativa della Cisl dei Laghi -, perché da un lato conferma la sensibilità e l’attenzione da parte delle Amministrazioni verso questa iniziativa, e dall’altra offre ai cittadini che non hanno avuto modo di accostarsi ai banchetti allestiti nei diversi mercati un’ampia scelta di orario per sottoscrivere la proposta».

Nelle pagine che seguono i riferimenti di orari e uffici in cui è possibile firmare direttamente in Comune, con un documento di identità o equipollente ed entro il 31 ottobre: