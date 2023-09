Provocano l’incidente e scappano. Due “pirati” individuati dalla Polizia Locale a Busto Arsizio

Nel territorio di Busto Arsizio si sono verificati recentemente due incidenti stradali, entrambi caratterizzati dalla fuga dei responsabili dopo aver causato lesioni personali. Questi episodi hanno sollevato una serie di preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella città e hanno messo in luce l’importante ruolo svolto dalla Polizia Locale nel garantire la giustizia e la sicurezza per tutti i cittadini.

Il primo incidente è avvenuto verso la serata del 21 agosto, all’incrocio tra piazza Volontari della Libertà e via Tasso, quando una giovane ragazza appena maggiorenne, mentre era alla guida di una bicicletta, è stata urtata da un’autovettura di colore rosso. Il conducente dell’auto si è fermato solo brevemente sul luogo dell’incidente prima di ripartire, lasciando la ragazza a bordo strada senza soccorsi. Fortunatamente, gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento sono riusciti a identificare il responsabile attraverso l’analisi delle tracce sul veicolo coinvolto e i sistemi di videosorveglianza.

In un altro episodio simile, avvenuto il 23 agosto alla rotonda dei “Tre Ponti”, un conducente di bicicletta è stato urtato da un veicolo e poi abbandonato senza ricevere assistenza. Anche in questo caso, gli agenti di Busto Arsizio sono riusciti ad identificare l’autore del reato grazie alle indagini sul posto e ai sistemi di videosorveglianza comunale.

È importante sottolineare che, nel secondo caso, l’autore dei reati si è presentato spontaneamente agli Uffici di via Molino per assumersi le proprie responsabilità dopo essersi reso conto della sua condotta scorretta.

Entrambi gli autori dei due reati sono stati denunciati a piede libero per il reato di fuga da incidente e omissione di soccorso, con conseguente sospensione della patente di guida. Questi casi pongono in evidenza l’importanza delle azioni della Polizia Locale nel garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni e che la sicurezza stradale sia preservata.

Proprio in questi giorni si sta celebrando anche a Busto Arsizio la Settimana europea della mobilità sostenibile e la Settimana europea sulla sicurezza stradale. La Polizia Locale di Busto Arsizio partecipa attivamente a queste iniziative, contribuendo a sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale e lavorando per ridurre il numero di incidenti.

Il Comandante Stefano Lanna ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti che i nostri agenti svolgano quest’attività ad alto livello di professionalità. I comportamenti dei pirati della strada spesso mirano a sfuggire alla responsabilità, ma è fondamentale ricordare che le loro azioni colpiscono la vita e l’integrità delle persone. La nostra azione continuerà a migliorare il controllo del territorio e delle infrastrutture, compresi i sistemi tecnologici».

Anche l’assessore alla Sicurezza e Mobilità Salvatore Loschiavo ha espresso soddisfazione per l’impegno della Polizia Locale nella campagna europea per la sicurezza stradale e ha sottolineato l’obiettivo ambizioso dell’Unione Europea di raggiungere zero morti sulle strade entro il 2050. La Polizia Locale intensificherà i controlli durante questa campagna e parteciperà attivamente ai “Safety stand”, promuovendo il contatto diretto con i cittadini.

In un periodo in cui la sicurezza stradale è fondamentale, la Polizia Locale di Busto Arsizio dimostra un forte impegno nel garantire un ambiente più sicuro per tutti i residenti e i visitatori della città.