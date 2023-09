Richard Arsan nuovo amministratore delegato della Liuc

A partire dal 1 settembre 2023, Richard Arsan è il nuovo amministratore delegato della Liuc. La decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio di amministrazione dell’ateneo il 25 luglio scorso. L’ingegnere Richard Arsan ha maturato una pluriennale esperienza manageriale in diverse aziende e vanta, inoltre, ampia conoscenza del mondo universitario in quanto dal 2012 è stato direttore di ALTIS – Graduate School of Sustainable Management, l’Alta scuola dell’Università Cattolica di Milano che si occupa di formazione, consulenza e ricerca su imprenditorialità e management per lo sviluppo sostenibile.

A seguito della modifica dello Statuto, la funzione di amministratore delegato è ora disgiunta da quella di vicepresidente in ragione di nuove esigenze di business. Il presidente della Liuc Riccardo Comerio ed il vice presidente Vittorio Gandini dichiarano: «All’ingegner Arsan i nostri migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico. Siamo certi che saprà far bene per tutta la nostra realtà, che si pone l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento di già riconosciuta eccellenza universitaria a livello nazionale ed ora guarda al futuro con l’ambizione di sviluppare maggiormente l’orizzonte internazionale, sempre a fianco delle imprese» .

«Liuc ha confermato negli anni – commenta il neo-amministratore delegato Arsan – l’elevata qualità della propria offerta formativa, sviluppata lavorando per e con le aziende. È un Ateneo aperto al mondo, con un forte spirito di innovazione in tutte le sue attività e con un’attenzione non comune alle esigenze degli studenti. Ringrazio il consiglio di amministrazione per la grande fiducia che mi ha accordato e sono lieto di poter “salire a bordo”, per offrire il mio contributo e la mia esperienza per la crescita della Liuc».