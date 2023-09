Saltrio, la Fratelli Caliaro Snc assume. Invia il tuo CV

La F.lli Caliaro di Saltrio, falegnameria artigianale presente nel settore da 65 anni, cerca una figura con esperienza o figura vogliosa d’imparare.

Requisiti/mansioni:

capacità nella posa di serramenti, mobili, porte, zanzariere, avvolgibili;

capacità nelle mansioni principali da banco;

ragazzi intraprendenti e disposti a imparare.

Si offre contratto a tempo indeterminato previo periodo di prova.

Orario di lavoro: 8 ore, da lunedì a venerdì.

Chiunque fosse interessato è pregato di inviare il proprio CV all’indirizzo caliaroditta@libero.it.

L’AZIENDA

La falegnameria dei Fratelli Caliaro offre una vasta gamma di prodotti e tanta professionalità. L’azienda si occupa della produzione di serramenti in legno, legno alluminio, porte e portoncini e posa di serramenti in pvc. Produce mobili su misura e in aggiunta offre servizi di posa di tapparelle, avvolgibili e zanzariere.

CONTATTI

Falegnameria dei Fratelli Caliaro

via Clivio 7/9, Varese, Italy

T: 0332 486344

@: caliaroditta@libero.it

Sito | Facebook | Instagram