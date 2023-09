Soccorsi due 16enni per una caduta dal motorino a Luino

Soccorsi in azione nella serata di lunedì 4 settembre in via Gorizia a Luino, la curva prima della discarica arrivando da Mesenzana. Poco dopo le 20.30, per cause ancora da verificare, c’è stato un incidente che ha visto coinvolto un motorino, che secondo una prima ricostruzione dei fatti è finito a terra senza scontrarsi con altri veicoli.

Nel sono rimasti feriti due sedicenni, un ragazzo e una ragazza. Un’auto medica che stava percorrendo la strada per rientrare a Varese, ha incrociato i due ragazzi, prestando loro i primi soccorsi. Dopodiché sono sopraggiunte le ambulanze che hanno prestato le cure ai due ragazzi e successivamente li hanno trasportati in ospedale. Nessuno dei due giovani ha riportato ferite gravi: uno è stato portato in codice giallo con un forte trauma cranico al Circolo di Varese, l’altro in codice verde a Cittiglio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi dell’incidente.