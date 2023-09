Stile, moda e territorio: il distretto del commercio sfila a Sesto Calende 

Tempo di passerelle, moda, e divertimento per i negozi di vicinato e le attività del Distretto del commercio Malpensa Nord Ticino.

Sabato 16 settembre, a partire dalle ore 21, la piazza Mazzini di Sesto Calende è pronta ad ospitare davanti al Palazzo Comunale la nuova edizione della sfilata che da anni il Distretto del commercio organizza insieme ai nove comuni distribuiti tra l’area dei laghi e quella dell’aeroporto di Malpensa (Somma Lombardo, Vergiate, Mornago, Varano Borghi, Mercallo, Sesto Calende, Golasecca, Taino, Angera).

Grazie alla buona riuscita delle precedenti edizioni ad Angera e Somma Lombardo, al red carpet del distretto è bastato poco tempo per diventare la tradizione più fashion sul territorio, le cui protagoniste sono appunto le attività commerciali che mantengono vive le piazze dei paesi e delle città con le loro vetrine.

Per l’occasione, negozi di abbigliamento, di accessori e di benessere faranno sfilare sulla lunga passatoia rossa le proprie modelle all’interno di un originale show organizzato dalla sestese Loredana Sanga, commerciante “non nuova a queste imprese”, come spiegato dal distretto presieduto da un altro sestese, il vicesindaco Edoardo Favaron.

“Dopo le diverse iniziative sparse in tutti e nove i Comuni del distretto – sottolinea Favaron alla conferenza stampa di presentazione -, per me era importante concludere il mandato come presidente del distretto, iniziato nel 2015, con un evento a Sesto Calende. In questi anni i cantieri in città hanno reso difficile poter ospitare iniziative che non fossero all’aperto, e dunque all’interno di sale o strutture. Ad ogni modo in caso di pioggia la serata non sarà annullata, bensì spostata in sala consiliare”.

A presentare la serata sarà invece la coppia formata da Susy Milani, che porterà anche in passerella la sua originale verve mostrata in qualità di speaker nel corso delle due stagioni radiofoniche di Quelli alle Sette, e da Stefano Tibiletti, in arte Dj Stefano Dani, anche lui non nuovo a esperienze di questo tipo che l’hanno portato in Svizzera.

«Per ciascuna attività che parteciperà alla sfilata ho raccolto informazioni, storie e curiosità così da poter raccontare al momento della passerella ciò che più la contraddistingue» anticipa Milani, a cui fanno seguito le parole di Sanga, Tibiletti e Marco Limbiati, quest’ultimo fiduciario Ascom e figura chiave all’interno del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende.

A loro il compito di annunciare le due ospiti d’onore della sfilata, la piemontese Giulia Vicario – miss Sorriso Piemontese – e Giorgia Di Pucchio, modella di Somma Lombardo che grazie alla fascia da poco conquistata di Miss Bella dei Laghi Lombardia, si accinge a volare alle fasi nazionali di Miss Italia 2023.