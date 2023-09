Turno infrasettimanale per la Pro Patria, ospite dell’AlbinoLeffe ancora senza vittorie

Archiviato velocemente il pareggio casalingo contro l’Arzignano, la Pro Patria è chiamata a voltare subito pagina per concentrarsi sul primo turno infrasettimanale del campionato.

A poco più di tre giorni dalla partita di Busto Arsizio, i tigrotti bianco-blu scenderanno nuovamente in campo domani, mercoledì 20 settembre (18.30), a Zanica, contro la “Torre” dell’AlbinoLeffe. (Il match sarà raccontato in diretta, minuto per minuto, nel consueto appuntamento con #direttavn, link in fondo all’articolo)

Se i bustocchi sono reduci da un trittico iniziale equilibrato, che ha portato una sconfitta, una vittoria e un pareggio, gli orobici sono ancora a secco di vittorie, con un solo punticino conquistato nei primi 270′, anche se d’oro poiché conquistato al Romeo Menti di Vicenza.

Quella di domani all’AlbinoLeffe Stadium sarà prima di tutto una battaglia per gli spazi del centrocampo, che al fischio di inizio conterà sulla sua linea centrale ben 10 giocatori dei 22 in campo. Sarà infatti 352 vs 352, proprio come all’esordio contro la Giana.

Da stabilire, invece, se e quante rotazioni i due tecnici effettueranno dato il poco tempo a disposizione per recuperare energie: dal fronte bergamasco il tecnico Giovanni Lopez, ex difensore che alcuni dei nostri lettori ricorderanno con la maglia del Varese negli Anni 80′ mentre altri per lunga carriera trascorsa tra Vicenza e Lazio (due Coppe Italia), ha lasciato spazio in sala stampa al veterano della categoria, Gael Genevier («la Pro Patria si dispone ti fa giocare male»), mentre il tecnico della Pro Patria (ed ex della partita) Riccardo Colombo così si esprime al termine dell’ultimo allenamento prima del match:

“UNA GARA CHE DARÀ VITA A TANTI DUELLI: DOBBIAMO VINCERE OGNI CONTRASTO”

«La partita infrasettimanale di domani sarà “tosta”. Davanti a noi l’AlbinoLeffe, una squadra che gioca con il nostro stesso modulo, il 352, e che sarà vita quindi a tantissimi duelli. L’ho detto prima ai ragazzi: sarà una partita di aggressività, ci determinazione nel voler vincere su ogni contrasto e su ogni seconda palla».

“L’ALBINOLEFFE ABILE NEL GIOCARE DI RIMESSA”

«Dovremo fare una grandissima prestazione, quanto fatto domenica contro l’Arzignano non basta. In questi giorni abbiamo analizzato a video la partita compreso il gol subito: siamo stati un pochino pigri su una rimessa laterale, questo non deve accadere. Soprattutto contro l’AlbinoLeffe, che è una squadra molto brava nel giocare di rimessa. Dobbiamo fare bene sulle “preventive”, è un argomento su cui ho battuto molto il tasto in questi pochi giorni a disposizione, ciò significa andare ad accorciare i loro riferimenti. Uno dei loro attaccanti, Zoma, è molto veloce. Non so chi giocherà nelle loro file, però sicuramente va detto che hanno un mix di giocatori esperti e profili giovani e interessanti. Ci aspettiamo da parte dei nostri avversari una partenza forte perché ancora non hanno vinto».

“ANCORA DUBBI SULLA FORMAZIONE: SCELGO CHI CI PUÒ FAR VINCERE”

«Ho ancora dei dubbi sulla formazione che scenderà in campo. Sono contento di avere a disposizione tutti i ragazzi, significa avere una bella scelta. Cercherò di mettere in campo la formazione che mi dà più garanzie e ci darà maggiori possibilità di vince la partita».