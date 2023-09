Tutti di corsa a Gallarate alla “Galla Run Ten”

Una manifestazione sportiva attesa che nonostante il tempo incerto, dopo le piogge di sabato, e con ampi nuvoloni in cielo non ha fermato la voglia di sport e di socialità che ha contagiato quanti hanno partecipato alla “Galla Run Ten“, manifestazione sportiva per le strade del centro di Gallarate.

E difatti i colori fosforescenti delle pettorine hanno animato la centralissima piazza Garibaldi già nella prima mattina di domenica per la corsa non competitiva sulla distanza dei cinque e dei dieci chilometri.

Obiettivo della manifestazione: sensibilizzare sull’importanza dello sport; non a caso il ricavato verrà devoluto ai progetti “ama il tuo cuore” e “real eyes sport“. A tagliare il traguardo per primo l’atleta Bruno Zini.