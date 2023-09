Un mese per abbonarsi ai Mastini, ecco come fare

Seconda, lunga “finestra” per sottoscrivere l’abbonamento ai Mastini Varese di hockey su ghiaccio, che nella prossima stagione proveranno a difendere i due titoli conquistati nel 2022-23, il campionato IHL (la seconda serie nazionale) e la Coppa Italia.

Da venerdì 8 settembre a domenica 8 ottobre sarà ancora possibile sottoscrivere la tessera annuale per le partite di campionato della formazione giallonera: l’abbonamento comprende le gare valide per la IHL ma anche la prelazione per i match di Coppa Italia (le finali saranno a Varese) e dei playoff. In questi casi i tifosi potranno prenotare i tagliandi in anticipo rispetto alla vendita libera: le modalità saranno comunicate per tempo.

Per acquistare gli abbonamenti è necessario utilizzare la piattaforma Liveticket a QUESTO LINK; attualmente restano disponibili 80 posti in tribuna centrale, 56 in tribuna laterale A (verso il bar), un centinaio in laterale E mentre maggior disponibilità ci sono sia in Curva sia in Curva Gold. Tre le fasce di prezzo per ogni settore: intero, tesserati Mastini Forever (e Il Basket Siamo Noi), ridotto under 18.