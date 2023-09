Vacanze in Thailandia: le esperienze da non perdere

Hai in mente di organizzare un viaggio in Thailandia? Uno dei principali motivi per cui vale la pena di affrontare questa esperienza è rappresentato senza dubbio dalla bontà della cucina thai, che non a caso è conosciuta in tutto il pianeta. Merito, fra l’altro, di una notevole varietà di proposte culinarie, che – come si può ben immaginare – cambia a seconda della zona. Dalle zuppe al riso, dal pesce al carne, dalle verdure più fresche alle spezie piccanti, si ha – come si suol dire in questi casi – solo l’imbarazzo della scelta. Da non perdere il Pad Thai, ma in generale i banchi di street food sono molto diffusi, poiché anche la popolazione del posto ha l’abitudine di mangiare spesso fuori. Il bello di questi banchi consiste nella possibilità di assistere in tempo reale alla preparazione dei piatti: tutto davvero emozionante.

L’accoglienza e i sorrisi

Un viaggio in Thailandia permette di toccare con mano la disponibilità e l’accoglienza dei thailandesi. Uno dei fattori decisivi rispetto a questo approccio va individuato nella filosofia buddhista improntata al rispetto nei confronti del prossimo, che può essere considerata decisiva rispetto alla cultura del Paese. I thailandesi si approcciano ai turisti con cordialità quasi sorprendente. Sin dal momento in cui si sbarca nel Paese si è sommersi dai sorrisi delle persone del posto. Ma si tratta di un atteggiamento sincero, visto che secondo la filosofia buddhista un semplice sorriso può essere fonte di gioia. È un vero piacere lasciarsi coinvolgere dallo stile di vita dei thailandesi, senza dubbio leggero e contrassegnato da pochi patemi d’animo.

La storia e la cultura della Thailandia

La Thailandia non è mai stata colonizzata da un Paese occidentale, e per questo motivo rappresenta un unicum in tutto il Sud-Est Asiatico. Ciò ha contribuito ha preservare la sua autenticità, che non è stata contaminata da influenze esterne. Un esempio in tal senso può essere individuato da Sukhothai, sito Unesco che mescola arte e storia. Non meno seducente è la danza Khon, caratterizzata da costumi appariscenti e movenze sinuose. La componente spirituale viene alimentata dai tanti templi che disseminano la Thailandia, con le litanie dei monaci e le statue che punteggiano le giornate e il paesaggio. I riti secolari della civiltà siamese, infine, risultano altrettanto interessanti.

La natura incontaminata

Un viaggio in Thailandia è l’occasione di esplorare una grande varietà di paesaggi, con un costante alternarsi di piante rigogliose della giungla e montagne. E poi, ancora, i fiumi più imponenti e i campi di riso, mentre le acque color smeraldo bagnano baie spettacolari e rendono le isole tropicali ancora più affascinanti. Non va dimenticato, infine, che la Thailandia è un Paese con numerosi parchi nazionali, istituiti per tutelare la fauna e far sì che la natura resti incontaminata. Gli appassionati di trekking hanno pane per i propri denti, insomma, specialmente se hanno voglia di mettersi in cerca di cascate stupefacenti per la loro bellezza. Anche chi pratica lo snorkeling si può divertire, grazie a un universo sottomarino da sogno.

La movida in Thailandia