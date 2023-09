Vergiatese-Caronnese, Gatti: “Riprendiamoci i punti che abbiamo perso”

Vergiatese-Caronnese è già la partita del riscatto dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro Casteggio. Domani alle 15.30 i ragazzi di mister Gatti affrontano la seconda trasferta stagionale dopo la vittoriosa sfida di Meda dello scorso 17 settembre.

Decise le parole di mister Roberto Gatti alla vigilia della sfida alla Vergiatese: «Siamo alla quarta giornata di campionato ed è chiaro che dopo la sconfitta in casa questa diventa una partita subito importantissima. L’obiettivo è quello di andare a prenderci i punti che abbiamo perso in casa: pertanto cercheremo in tutti i modi e con la massima determinazione, passione e voglia, questi tre punti per noi fondamentali».

La Vergiatese si presenta a questo quarto turno di campionato forte del successo nell’ultimo turno in casa del Verbano Calcio. Vittoria di misura che rappresenta i primi tre punti stagionali per la Vergiatese, che aveva debuttato con una doppia sconfitta nei primi due turni.

Convocati

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Alessio Fabbrucci, Gabriele Napoli, Marian Puka, Baubacar Sakho, Filippo Bossi

Centrocampisti: Urban Zibert, Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta

Attaccanti: Federico Corno, Christian Provenzano, Fabio Lorusso, Leonardo Zoppi