A Gavirate l’attraversamento pedonale sulla SP1 è quasi pronto

Entro fine settimana l’attraversamento pedonale lungo la SP1 all’altezza del polo commerciale di Gavirate prenderà forma. A un mese dall’inizio dei lavori, sospesi per la mancanza di alcune materie prime, il cantiere procede speditamente. Nei prossimi giorni verranno asfaltati i due percorsi di accesso e verranno realizzate le strisce pedonali.

Galleria fotografica Lavori per l’attraversamento della SP1 a Gavirate 4 di 5

I pedoni avranno a disposizione una via d’accesso riservata per arrivare all’attraversamento pedonale, così da garantire la sicurezza.

Approvato dalla Provincia lo scorso aprile, il passaggio prevede anche un’illuminazione adeguata per le ore notturne.

Il completamento delle opere risolverà inizialmente il problema del collegamento pedonale tra le due aree commerciali di Gavirate, problema che sarà risolto con la realizzazione di un sovrappasso, intervento per il quale la Provincia ha già stanziato 1 milione e 200.000 euro mentre l’amministrazione comunale ha già disposto la variazione urgente in bilancio così da procedere con la progettazione.

L’intervento complesso richiederà almeno 2 anni tra progettazione, bando di gara e lavori.