Ad Azzate arriva Una donna chiamata Maixabel

Al Cinema Castellani di Azzate il cineforum propone un bellissimo film in occasione del secondo appuntamento: Una donna chiamata Maixabel, uscito in estate e anteprima per la nostra provincia, è l’ultima fatica di una delle migliori registe europee in circolazione, Iciar Bollain.

Nota per film pluripremiati come “Ti do i miei occhi” o “El Olivo”, la Bollain con grande sensibilità dirige un film che racconta un processo di giustizia riparativa che mette di fronte vittime e carnefici dell’ETA.

Un’opera delicata, profonda, mai scontata, sostenuta da attori in stato di grazia, tutti vincitori del premio Goya per le loro interpretazioni.

Con As bestas (in programmazione il 19 ottobre), Una donna chiamata Maixabel costituisce un dittico di film che rivela una cinematografia, quella spagnola, viva, piena di idee, capace di guardare lucidamente al recente passato.

Il film sarà presentato e commentato.

Inizio ore 21, il 12 ottobre 2023.

Cinema Castellani di Azzate, via Acquadro 32.

