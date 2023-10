Al “Franco Ossola” la Fezzanese, il Varese vuole ritrovare la vittoria

Il Varese arriva da due 2-2 dal sapore differente: in rimonta dopo una bella reazione quello sul campo dell’Rg Ticino – anche se il risultato non è ancora stato omologato dopo il ricorso dei piemontesi -, beffardo e ricco di amarezza quello casalingo di una settimana fa contro l’Albenga. I biancorossi torneranno in campo, ancora al “Franco Ossola”, e questa volta contro la Fezzanese non potranno abbassare la guardia per provare a portare a casa i tre punti.

Mister Corrado Cotta potrà contare ancora su Sindrit Guri, uscito in ambulanza sette giorni fa per un duro colpo al torace, e tra i convocati può scrivere anche il nome di Filippo Di Maira: «L’ultimo pareggio ci ha lasciato molta amarezza, per fortuna però l’infortunio di Guri è meno grave del previsto e ci sarà, così come Di Maira. Pensiamo alla Fezzanese, a riprenderci i tre punti e guardare avanti partita dopo partita. Oggi ho parlato ai ragazzi: se curiamo meglio i particolari, questa squadra può divertirsi, far divertire e può recitare un grandissimo ruolo in questo campionato; ci manca poco e sono fiducioso. Di scelte ne ho tante, forse troppe, ma va bene così. La rosa mi permette di cambiare in corso anche il modulo in base a come sarà l’andamento della gara. Mi fa piacere sottolineare che sta tornando a disposizione Stampi, che è un 2005 ed è un ragazzo interessante che può darci più soluzioni».

«La Fezzanese – spiega mister Cotta – verrà a Varese con l’obiettivo di ripartire, che non vuol dire solo difendersi. Noi dovremo essere bravi ad affrontare questo tipo di discorso, settimana scorsa non l’abbiamo fatto e l’abbiamo pagato. È vero che nelle ultime partite abbiamo subito qualcosa in più, ma abbiamo anche segnato di più e forse eravamo abituati troppo bene prima»

La Fezzanese arriva dalla vittoria in campionato 2-1 contro l’Asti, ma in settimana per i 32esimi di Coppa Italia sono stati sconfitti 1-0 dal Vado. In generale la squadra allenata da Cristiano Rolla sta cercando di tenersi lontana dalle zone basse della classifica e con i 10 punti conquistati è tranquilla al centro della graduatoria.

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.