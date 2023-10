Al Miv Claudio Bisio presenta “L’Ultima Volta che Siamo Stati Bambini”

Venerdì 13 ottobre alle ore 19.45 in occasione della proiezione del film in sala Giove

Venerdì 13 ottobre alle ore 19.45 in occasione della proiezione del film in sala Giove, sarà presente Claudio Bisio, che saluterà gli spettatori e racconterà la sua esperienza di attore e per la prima volta regista in questo film.

Tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei, nella sua trasposizione cinematografica di Claudio Bisio, per la prima volta anche regista. Nel film sono racchiusi messaggi importanti com l’uguaglianza, il rifiuto della guerra e della violenza, l’amicizia, l’altruismo, la condivisione. Ad 80 anni dal rastrellamento degli Ebrei di Roma è un modo per rimarcare l’importanza della memoria.

Trama

Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un’agiata famiglia ebrea. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa. Ma il 16 ottobre il ragazzino ebreo viene portato via dai tedeschi insieme ad oltre mille persone del Ghetto. Grazie al padre Federale di Italo, i tre amici credono di sapere dov’è e, per onorare il “patto di sputo”, decidono di partire in segreto per convincere i tedeschi a liberare il loro amico. L’ennesima missione fantasiosa entra nella realtà, i tre bambini viaggiano soli in un’Italia stremata dalla guerra, fra soldati allo sbando, disertori, truppe di tedeschi occupanti, popolazioni provate e affamate.