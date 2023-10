Al Rebelot di Induno Olona un nuovo corso base di fotografia con l’associazione Fuori Fuoco

Per chi vuole imparare tutti i segreti e le tecniche per fare belle fotografie, torna il corso base di fotografia organizzato dall’associazione Fuori Fuoco.

Il corso, che avrà inizio lunedì 23 ottobre, si svolgerà in orario serale (dalle 20,45 alle 22,45) per sei lunedì consecutivi nella sede del centro ricreativo Rebelot di Induno Olona (in via Piffaretti 4), alternati con due uscite in esterno per mettere in pratica i concetti appresi durante le lezioni.

Nel programma del corso tutti gli elementi indispensabili per “portare a casa” belle immagini: esposizione, tempi, ISO, diaframmi, messa a fuoco e bilanciamento del bianco, composizione fotografica e le informazioni su fotocamere e obiettivi. Revisione e commento degli scatti fatti durante le uscite completano il programma degli incontri.

Informazioni e iscrizioni presso Foto La Corte di Induno Olona (in via Jamoretti 124) oppure via mail scrivendo a gruppofuorifuoco@gmail.com o anche telefonando ai numeri 393 9135338 e 346 5397798

Il costo di partecipazione è di 100 euro e comprende la quota associativa alla Pro loco Induno Olona.

Qui il link alla locandina con tutte le informazioni, le date delle uscite e il programma del corso