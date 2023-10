“Anna Maria Mozzoni, femminista e mazziniana” il nuovo incontro della associazione Mazziniana di Varese

La sezione “Giovanni Bertolè Viale” dell’associazione Mazziniana Italiana ha organizzato per il 20 ottobre la conferenza “Anna Maria Mozzoni (1837-1920) femminista e mazziniana”.

L’appuntamento è previsto per le 18 in sala matrimoni del Comune di Varese: al centro dell’evento, la figura di Anna Maria Mozzoni, giornalista, conferenziera e saggista mazziniana.

Contemporanea a Mazzini per un certo periodo, Anna Maria Mozzoni lottò per tutta la vita in favore dell’emancipazione femminile, in particolar modo per il loro diritto di voto. Iniziando con un fondamento mazziniano, tracciò un percorso molto personale, con iniziative sempre ricche di prospettive di grande modernità.

Attraverso la testimonianza della professoressa Daniela Franchetti, l’obiettivo è quello di fare in mondo che la figura di Anna Maria Mozzoni venga ripresa e ne venga colta la modernità. A introdurre la conferenza sarà il presidente dell’associazione, Leonardo Tomassoni.