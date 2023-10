Cedrate celebra la ricorrenza del 4 novembre

Come ogni anno, nella ricorrenza del 4 novembre, il quartiere gallaratese di Cedrate renderà omaggio ai caduti. La commemorazione per il 4 novembre inizierà alle ore 10, con il momento al monumento ai caduti di via Monte Santo a Cedrate dove ci sarà la deposizione di una corona di alloro messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, l’alza bandiera e con l’esecuzione dell’inno di Mameli, dell’inno del Piave e del Silenzio fuori ordinanza.

Successivamente, la commemorazione proseguirà, in forma privata, al Circolo Cooperativa, ove si riproporrà la deposizione floreale (un monumento ricorda i caduti soci della cooperativa per lavoratori) e l’esecuzione degli inni.

Oltre a quanto sopra illustrato, venerdì 3 novembre 2023 alle ore 10 ci sarà anche una deposizione floreale nel cortile della scuola media Padre Igino Lega e verrà adornato con un drappo tricolore il cancello di ingresso.

Cedrate è l’unico quartiere di Gallarate dove la data del 4 novembre è ufficialmente commemorata al monumento ai caduti (analoghi monumenti esistono anche in altri quartieri che un tempo erano paesi autonomi, come Crenna o Ronchi).